Ünlü İsimler “Sofralar Sergisi” İçin Buluşuyor

Türkiye’nin 22 yıldır düğün, davet sektörünün öncüsü ve Dubai’de şube açan ilk Türk davet firması KM Events, dünya çapındaki organizasyonların adresi olan büyülü Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da 7 farklı sektörden lider markaları bir araya getiriyor.



15 Mayıs tarihinde KM Events dokunuşları ile Meltem Bayazıt Tepeler tarafından tasarlanan ‘Sofralar Sergisi’nde birbirinden farklı markaların ürünleri ile hazırladığı sofralardan bir sergi yapılacak. ILEA (International Live Events Association) Türkiye Başkanı ve YEPUD (Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği) Kurucu Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, Sofralar Sergisi’yle 7 farklı konsepti davetlilere sunacak.



Sergilenecek sofra tasarımları:



Sarayda Düğün Sofrası / Çırağan Palace Kempinski

Baharda Davet Sofrası/ KM Events

Gelin Sofrası / Begüm Salihoğlu

Sağlıklı Yaşam Sofrası/ Dilara Koçak

Modern Geleneksel Sofra / Anatoli - Beyhan Bağış

Beyaz Rüyalar / Kütahya Porselen - Sema Güral

Işıltılar Sofrası/ Tina Jewelry





İş ve Sanat Dünyasının Önemli İsimleri Sofralar Sergisi’nde Buluşuyor



Çırağan Sarayı Enderun Balo Salonu’nda 15:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek sofralar sergisine; Emine Erdoğan, AKP Milletvekili Belma Satır, Sevim Güral, Hediye Güral, Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Revna Demirören, Banu Çarmıklı, Aslı Hatemi, İnci Aksoy ve Yelda İpekli gibi iş ve cemiyet hayatından önemli isimlerinin katılımı bekleniyor. 2010 yılında çıkardığı ‘Düğünler ve İstanbul’ kitabıyla kendi alanında bir ilke imza atan Meltem Bayazıt Tepeler tasarımı olan bu sergi, sofra tasarım sanatının Türkiye’de ulaştığı noktayı vurgulamayı, düğün ve davet sektörüne sanatsal bir bakış açısı sağlamayı hedefliyor.

