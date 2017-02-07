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Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu’na İtalya’dan Bir Ödül Daha!

Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu’na İtalya’dan Bir Ödül Daha!

İtalya da Erdemoğlu'nu seçti...

Başarıdan başarıya koşan genç modacı Emre Erdemoğlu yine farkını gösterdi. Son koleksiyonu ile Berlin Fashion Week'te sağlam bir çıkış yakalayan başarılı tasarımcı İtalya'nın dikkatini çekerek, "En Yaratıcı Koleksiyon" ödülünü aldı.
 
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 2006 yılında düzenlenen “EİB IV. Moda Tasarım Yarışması”ndan aldığı ödülle yıldızı parlayan ünlü modacı Emre Erdemoğlu’na İtalya'dan 2. Kez ödül geldi.
 
Yeni bir koleksiyon hazırlığı içerisinde olan Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu sır gibi sakladığı koleksiyonunu Haziran ayında Milano'da sunacak.
 
Ünlü sanatçıların sahne kostümlerini hazırlıyor
 
Türkiye'nin önde gelen sanatçılarına hazırladığı sahne kostümleriyle de büyük beğeni toplayan başarılı modacı Emre Erdemoğlu, Murat Boz, Kenan Doğulu, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Ferhat Göçer, Soner Sarıkabadayı, Murat Dalkılıç, Keremcem, Fatih Ürek, Fettah Can, Simge Sağın, Yonca Lodi, Zeynep Casalini gibi isimlerle çalışmakta.
 

demet akalın

 
kenan doğulu
 
murat boz

Dünya’nın en iyi altı tasarımcısı arasına girdi
 
Türk modasını dünya genelinde başarıyla temsil eden Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu, daha önce de İtalya’da "Camera Nazionale Della Moda İtaliana"dan "Most Creative Collection" özel ödül almış ve dünyanın en iyi altı tasarımcısı arasına adını yazdırmıştı.
 
Erdemoğlu, Vogue İtalya  ile iş birliği yaparak Floransa'da özel bir lansman ile deri koleksiyonunu tanıtmıştı.
 


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