Ünlü Modacılardan Tavsiyeler

İşte birbirinden ünlü ve önemli isimlerin moda üzerine verdiği faydalı tavsiyeler...



"Şapkasız bir kadın, tamamen giyinmiş sayılmaz." Christian Dior



"Evden çıkmadan önce aynaya bakın ve bir aksesuarınızı çıkarın."‘’İyi ayakkabılara, kemerlere, çantalara, kravatlara vb. aksesuarlara yatırım yapın; kıyafetlerinize her seferinde yeniden şekil verdiğinizi göreceksiniz.""Ayakkabı seçimine hiçbir zaman çok fazla önem gösteremezsiniz. Birçok kadın önemsiz olduğunu düşünür ancak bir kadının zarafetinin göstergesi ayakkabılarıdır.""Orjinalliğe dikkat edin. Kadın modasında orjinallik karnavala dönüşebilir.""Trendleri boşverin. Modanın sizi ele geçirmesine izin vermek yerine kim olduğunuza, giyim şeklinizle neyi ifade etmek istediğinize ve yaşam şeklinize karar verin.""Zevkli insanlar mücevher takarlar. Diğer herkes altın takmak zorundadır.""Yıllar içinde şunu öğrendim; bir elbisede en önemli şey onu giyen şüphesiz ki kadındır.""Parfüm, gelişinizi haber veren; gidişinizi uzatan, görünmez, unutulmaz, nihai moda aksesuarıdır."