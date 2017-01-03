Ünlü Modacılardan Tavsiyeler
Moda, stil denilince aklınıza gelen en önemli ve büyük isimlerin birbirinden önemli tavsiyeleri; moda dünyasının karmaşık yollarını aydınlatmak için bu yazıda…
İşte birbirinden ünlü ve önemli isimlerin moda üzerine verdiği faydalı tavsiyeler...
"Evden çıkmadan önce aynaya bakın ve bir aksesuarınızı çıkarın." Coco Chanel
‘’İyi ayakkabılara, kemerlere, çantalara, kravatlara vb. aksesuarlara yatırım yapın; kıyafetlerinize her seferinde yeniden şekil verdiğinizi göreceksiniz." Giorgio Armani
"Ayakkabı seçimine hiçbir zaman çok fazla önem gösteremezsiniz. Birçok kadın önemsiz olduğunu düşünür ancak bir kadının zarafetinin göstergesi ayakkabılarıdır." Christian Dior
"Orjinalliğe dikkat edin. Kadın modasında orjinallik karnavala dönüşebilir." Coco Chanel
"Trendleri boşverin. Modanın sizi ele geçirmesine izin vermek yerine kim olduğunuza, giyim şeklinizle neyi ifade etmek istediğinize ve yaşam şeklinize karar verin." Gianni Versace
"Zevkli insanlar mücevher takarlar. Diğer herkes altın takmak zorundadır." Coco Chanel
"Yıllar içinde şunu öğrendim; bir elbisede en önemli şey onu giyen şüphesiz ki kadındır." Yves Saint Laurent
"Parfüm, gelişinizi haber veren; gidişinizi uzatan, görünmez, unutulmaz, nihai moda aksesuarıdır." Coco Chanel
İşte birbirinden ünlü ve önemli isimlerin moda üzerine verdiği faydalı tavsiyeler...
"Şapkasız bir kadın, tamamen giyinmiş sayılmaz." Christian Dior
"Evden çıkmadan önce aynaya bakın ve bir aksesuarınızı çıkarın." Coco Chanel
‘’İyi ayakkabılara, kemerlere, çantalara, kravatlara vb. aksesuarlara yatırım yapın; kıyafetlerinize her seferinde yeniden şekil verdiğinizi göreceksiniz." Giorgio Armani
"Ayakkabı seçimine hiçbir zaman çok fazla önem gösteremezsiniz. Birçok kadın önemsiz olduğunu düşünür ancak bir kadının zarafetinin göstergesi ayakkabılarıdır." Christian Dior
"Orjinalliğe dikkat edin. Kadın modasında orjinallik karnavala dönüşebilir." Coco Chanel
"Trendleri boşverin. Modanın sizi ele geçirmesine izin vermek yerine kim olduğunuza, giyim şeklinizle neyi ifade etmek istediğinize ve yaşam şeklinize karar verin." Gianni Versace
"Zevkli insanlar mücevher takarlar. Diğer herkes altın takmak zorundadır." Coco Chanel
"Yıllar içinde şunu öğrendim; bir elbisede en önemli şey onu giyen şüphesiz ki kadındır." Yves Saint Laurent
"Parfüm, gelişinizi haber veren; gidişinizi uzatan, görünmez, unutulmaz, nihai moda aksesuarıdır." Coco Chanel