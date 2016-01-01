Ünlü Yıldızların Gece Bakım Rutinleri

Peki, cilt güzelliklerine hayran kaldığınız o yıldızların bu görüntüyü sadece makyajla değil, ciltleri için izledikleri bakım adımları ile başardıklarını söylesek? İşte cilt güzelliklerine hayran kaldığınız yıldızların en önemli bakım rutinleri: Gece bakımları. Öyleyse ünlü yıldızların gece bakım rutinlerine ve kullandıkları ürünlere gelin birlikte bakalım.



Olivia Palermo

İsmi moda ikonları arasında anılan Olivia Palermo, gece rutininde cilt bakımını asla ihmal etmeyen isimlerin başında geliyor. Ünlü yıldız Dr. Dennis Gross Face Cleanser temizleyicisini kullanarak cildini makyaj artıklarından ve kirden temizledikten sonra, SK-II Facial Treatment maske ve nemlendiricilerini kullanarak cilt bakım rutinini tamamlıyor.



Her seferinde hayranlıkla baktığımız kadar güzel bir cilde sahip ünlülerin başında gelen Rosie Huntington-Whiteley, cilt bakımında uykunun en önemli bakım ritüeli olduğunu söylüyor. Uyumadan önce mutlaka yüzünüzü makyajdan arındırmanız gerektiğine dikkat çeken ünlü yıldızın favori bakım ürünü ise; Bioderma Crealine Solution. Makyajını bu ürün ile temizleyen ünlü model, evinde ise bakımına Clarisonic Brush ürünü ile devam ediyor. Bu ürünün %100 cilt temizliği sağladığını söyleyen Rosie Huntington-Whiteley, cildini çok kuru hissediyorsa iS Clinical Hydra Cool Serum‘u kullandığını ve gece bakım rutinini tamamladığını ifade ediyor.Gece bakım rutininde Tata Harper’ın temizleme ve güzellik yağını kullanan genç yıldız, bu ürünlerden sonra Murad Skin Perfecting Lotion‘ı kullanıyor. AmorePacific Dual Eye Cream‘i hem gece hem de gündüz kullanan genç yıldız, gece bakımının devamında Ren markasının Flash Rinse ürününü kullanarak bakımını tamamlıyor.