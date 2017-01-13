Urban Decay’dan Sanat Kokan Bir Koleksiyon
Makyajseverlerin vazgeçilmez markası Urban Decay, şimdilerde yepyeni koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Özellikle bulunması zor far paletleri ile tüm dünyada adını duyuran marka, yeni koleksiyonu için 21. yüzyılın en önemli modern sanatçılarından Jean-Michel Basquiat’dan ilham alıyor.
Her bir parçanın sanatçının eserlerinden izler taşıdığı koleksiyonda; Basquiat’ın çizimlerinden ilhamla yapılan üç palet yer alıyor. Tenant Eyeshadow Palette, sekiz adet canlı renge; Gold Griot Eyeshadow Palette sekiz natürel renge; Gallery Blush Palette ise bir bronzer, bir aydınlatıcı ve iki ton allığa sahip. Ayrıca 3 renk göz kalemi, yepyeni bir ruj rengi de yeni koleksiyonda bulunuyor.
Bu koleksiyonun dikkat çekici iki tarafı var. Birincisi; kampanyanın yüzü seçilen Ruby Rose’un, gerçekte de Basquiat hayranı olması ve kolunda sanatçının portresinin dövmesinin bulunması. İkincisi ise bu koleksiyondan aldığınız parçaların her birinin kutusunun arkasında küçük bir çıkıntı bulunuyor. Yani bu çıkıntıları kullanarak paletleri duvarlarınızda kullanabilir, kendi Basquiat serginizi oluşturabilirsiniz.
Özellikle bulunması zor far paletleri ile tüm dünyada adını duyuran marka, yeni koleksiyonu için 21. yüzyılın en önemli modern sanatçılarından Jean-Michel Basquiat’dan ilham alıyor.
Her bir parçanın sanatçının eserlerinden izler taşıdığı koleksiyonda; Basquiat’ın çizimlerinden ilhamla yapılan üç palet yer alıyor. Tenant Eyeshadow Palette, sekiz adet canlı renge; Gold Griot Eyeshadow Palette sekiz natürel renge; Gallery Blush Palette ise bir bronzer, bir aydınlatıcı ve iki ton allığa sahip. Ayrıca 3 renk göz kalemi, yepyeni bir ruj rengi de yeni koleksiyonda bulunuyor.
Bu koleksiyonun dikkat çekici iki tarafı var. Birincisi; kampanyanın yüzü seçilen Ruby Rose’un, gerçekte de Basquiat hayranı olması ve kolunda sanatçının portresinin dövmesinin bulunması. İkincisi ise bu koleksiyondan aldığınız parçaların her birinin kutusunun arkasında küçük bir çıkıntı bulunuyor. Yani bu çıkıntıları kullanarak paletleri duvarlarınızda kullanabilir, kendi Basquiat serginizi oluşturabilirsiniz.
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