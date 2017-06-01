Urban Decay’den Yaza Yakışır Bir Palet
Yazın gelmesiyle gün yüzüne çıkan yepyeni koleksiyonlar, güzellik dünyasında da kendisini hissettiriyor.
Çıkardığı ve her biri klasik olan far paletleriyle gönüllere taht kuran Urban Decay, şimdi yeni far paleti Naked Heat’i makyajseverlere sunuyor.
Çıkardığı ve her biri klasik olan far paletleriyle gönüllere taht kuran Urban Decay, şimdi yeni far paleti Naked Heat’i makyajseverlere sunuyor.
Yazı makyajınıza adapte edebileceğiniz Naked Heat, hepsi de sezonun trendi olan 12 ayrı sıcak tondan oluşuyor. Naked, Naked 2, Naked 3, Naked Smoky paletleri ile çok iyi bir satış grafiği de yakalayan markanın, yeni paleti ile de aynı başarıyı yakalayıp yakalamayacağı ise şimdilerde merak konusu.
Beraberinde aynı adı taşıyan bir koleksiyonun da satışa çıkacağı Urban Decay Naked Heat Palette, ülkemize ne zaman gelir bilinmez ama ilgilileri için 12 Haziran'da urbandecay.com üzerinden satışa sunulacak.
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