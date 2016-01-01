Uygun Fiyatlı En İyi Likit Mat Rujlar

Peki, kış aylarının vazgeçilmez kozmetik ürünlerinden biri olan likit mat rujlar için servet dökmenize gerek yok desek? İşte lüks markalarınkilere alternatif olabilecek uygun fiyatlı likit mat rujlar...



Pastel Daylong Lipcolor Kisspoof

Pastel markasının mat ruj trendine damgasını vuran ürünü Pastel Daylong Lipcolor Kisspoof, kalıcılık konusunda oldukça başarılı. Uygun fiyatı ve birçok nude tonunu bünyesinde barındırması ile makyaj gurularının en sevdiği likit mat rujlar arasında ilk sıralara yükseldi bile.



Flormar Extreme Color Lip Matte

Mat bitişi ile kendisine hayran bırakan Flormar Extreme Color Lip Matte, içeriğinde bulunan zeytinyağı ve shea gibi yağlarla dudakları besler ve bu özelliği ile diğer mat rujların arasından sıyrılır.



Golden Rose Longstay

Dudaklarda kuruluk yaratmadan gün boyu süren bir kalıcılık sağlayan Golden Rose markasına ait Longstay likit mat ruj serisi, bulaşmayan ve hızlı sabitlenen yapısı ile likit mat rujlar sıralamasında üst sıralardaki yerini aldı bile!



Rimmel London Provocalips

Çift taraflı bir ürün olan Rimmel London Provocalips, hem likit mat ruj hem de gloss olarak kullanılabiliyor. Dudakta kuruma ya da dökülme gibi sorunlar yaratmayan bu ürün yoğun renk pigmentasyonu ile beğeni kazanıyor.



Maybelline New York Vivid Matte Liquid

Uygun fiyata kaliteli ürünler satmayı hedefleyen markalardan birisi olan Maybelline markasına ait Vivid Matte Liquid serisi, mat bitişi ve besleyici özelliği ile dikkat çeken ürünler arasında yerini alıyor.

