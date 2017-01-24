Uyku Probleminiz Mi Var? Çaresi Doğal İçeceklerde!

Son zamanlarda uyku problemi mi yaşıyorsunuz? Öyleyse doğanın mucizesine inanın ve geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olacak doğal içeceklere bir göz atın. İşte onlardan liste başı olanlar…



Papatya

Yıllardır bilinen ve daha iyi bir uykuya sahip olmak için kullanılan bitkilerden birisi olan papatya bitkisi, hafif yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi ile sizi hızlı bir şekilde uyku aşamasına geçirecek. Uyku problemi yaşayanların ya da güzel bir uyku uyumak isteyenlerin yapması gereken tek şey yatmadan önce bir bardak papatya çayı içmek.



Süt

İşte bilinen en iyi uyku getiren içeceklerden birisi: süt. Küçüklüğümüzden beri uykumuz gelsin diye içirilen süt, bu işlevini büyüdüğümüzde de devam ettiriyor. Sütün içinde bulunan ve sizi uykulu hissettiren serotoninin salgılanması sağlayan triptofan amino asidi, sütün uykumuzu getirmesini sağlayan sebeplerden birisi.



Vişne

Bunu ilk kez duyanınız olabilir fakat vişne, vücudun uyku düzenini sağlayan melatonin hormonu üzerinde etkisi olan içeceklerden birisi. İçeceğiniz bir bardak vişne suyu ile daha iyi bir uyku uyuyabilirsiniz.



Badem sütü

Hem kalsiyum hem de magnezyum açısından zengin olan badem sütü, aynı zamanda vücudumuzun uyku düzenini sağlayan melatonin hormonu üzerinde etkili olan içeceklerden birisi.





