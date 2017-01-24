Uzaklardan Gelen Çay; Matcha

Yeşil çayın kardeşi olarak bilinen matcha, daha eski ve Japonlara ait ezilmiş çay anlamını taşıyor. Japonya’da geçmişten bugüne kadar meditasyon öncesinde, ruhu ve bedeni arındırmak, konsantreyi yükseltmek amaçlı kullanılıyor.



Çeşitli aroma ve tatları olan matcha, tüm dünyada da oldukça popüler…



Matcha Çayının Faydaları…



İçeriğinde az miktarda kafein, bolca teanin bulunan matcha; hem kafeinin getireceği tansiyon yükselmesi, baş dönmesi, sinir sisteminin aşırı uyarılması gibi etkenleri engelliyor hem de dinç ve sağlıklı kalmanıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla size kahvenin sağlayamadığı enerjiyi verebiliyor. Araştırmalar da matcha çayının tüketildiği andan itibaren kişilerin kendilerini daha zinde hissettiğini söylüyor…



Matcha’nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de klorofil yönünden zengin olması. Çayın koyu yeşil rengi sebebiyle içerisinde pek çok faydalı vitamin ve mineral grupları da bulunuyor. Matcha; A, B, C, E, K vitaminleri yönünden fazlaca zengin, bu yüzden kan sulandıran ilaç kullananların dikkatli içmesi gereken bir içecek. Fakat bu grupta değilseniz, gün içerisinde 2 fincan kadar tüketebilirsiniz.



Antioksidan yönünden yeşil çaydan daha zengin olduğu söylenen bu çay; cildi gençleştirip metabolizmayı hızlandırıyor ve böylece kilo vermeye çalışan veya kilosunu korumaya çalışanlara destek oluyor.