Uzay Yolculuğuna Hazır Mısınız: Chanel...

Geçtiğimiz sene Grand Palais'yi bir veri merkezine dönüştüren Karl Lagerfeld, ondan öncede podyuma büyük bir supermarket kurmuştu. Bu yıl ise Paris Moda Haftası kapsamında podyumuna bir uzay üssü kurdu ve davetlilerini uzayın etkileyici dünyasında güzel bir yolculuğa çıkardı.



Konsept önce uzay mekiği baskılı davetiyeler ile başladı ve Paris’te büyük bir merak uyandırdı. Defile saati geldiğinde ise moda severler NASA’dan bir farkı kalmayan Grand Palais'yi gördüğünde heyecan arttı. Ve defile boyunca "Bir Parizyen uzaya nasıl çıkardı?" sorusunun cevabını Chanel’in klasik tasarımlarını fütürüstik detaylarla bir araya getiren Karl Lagerfeld verdi.



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Konsept dahilinde Ay’a başarılı bir iniş kurgulayan Chanel, bunu moda dünyasının hit parçası olacak 'ay çizmeleri' ile tamamladı. Uzay yolculuğu ve ışıltısı ise Chanel Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonunun tamamına etki etti.Moda dünyasını birkaç saatliğine de olsa uzay çağına götüren Karl Lagerfeld, bu etkili koleksiyonu oluşturan parçaların yanı sıra saç ve makyajda da izleyiciye hissettirdi. Saç denilince akla gelen ilk isimlerden olan Sam McKnight, 60'lı yıllardan esinlenerek kabarık saçlar ile retro havası verirken; makyaj artisti Tom Pecheux ise yeni nesil eyeliner ile geleceğe çağırıyordu. Ayrıca modellerde beyaz göz farı kullandıldığı görülürken en dikkat çeken detay ise kristal saç bantları oldu.Her defilenin en çok konuşulanı, sergilenen koleksiyon kadar ön sıradakiler oluyor. Chanel defilesinin ön sırası da bilindiği gibi Paris Moda Haftası'nın en önemli protokollerinden. Anna Wintour ve Mario Testino'yu başka bir yerde ya da defilede yan yana otururken görmeniz imkansız yoksa…