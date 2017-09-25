Uzman Dr. Ahmet Görçin: Çocuklarda “Hiperaktivite” Konusunu Ele Aldı

Ailelerin çocuklarına yaklaşımları ve verdikleri eğitimlerin çocuklar üzerinde büyük etkisi vardır. Dolayısı ile her hiperaktifik belirtiler veren çocuğa, özellikle doktorlar tarafından hemen hiperaktif tanısı konulmamalıdır.

Hiperaktif çocuk; aşırı hareketli, yerinde durmayan enerjisi fazla adeta ne yapacağını bilmeyen çocuk demektir. Ancak bu hiperaktiflilik iki çeşittir. Birincisi hareketlerini bilerek şuurluca, şımarıkça ve çevresindekilerin dikkatini çekmek amacı ile yapan ki bu çocuklara yaramaz ve şımarık çocuk denebilir. İkincisi hareketlerini şuursuzca, düşünmeden ve hiçbir amacı olmadan yaparki işte bu çocuklara hiperaktif çocuklar denir. Bunlarda dikkat eksikliği ve kontrol zorluğu da vardır. Onun için bu hiperaktif çocukların hareketlerinde kırıp dökmek, etrafa zarar vermek ve etraftakileri rahatsız etmek... gibi sonuçlar daha sık görülür.



Nasıl Belirtiler Gösterir?

A : Hiperaktiflik ön planda ise;

Yerinde duramama ve yerli yersiz koşuşturmalar

Sabırsızlık, hiçbir işi sonuçlandıramaz ve insanları uzun süre dinleyemez

Anlamlı ve anlamsız aşırı konuşmalar

Sessiz ve sakin olarak oyun oynayamama

Her zaman bir şeyler ile uğraşma, meşgul olma, sakin halde olamama

Bir şey sorulduğunda cevabını düşünmeden cevaplama

Sırasını beklemekte zorlanma konuşmalara müdahale olma gibi.

Dikkatini yaptığı işe veya oyuna verememe

Evde veya okulda kullanacağı malzemeleri kaybetme

Dinleyememe, detayları öğrenememe veya gözden kaçırma

Düzensizlik

Unutkanlık ve ilgisinin çok çabuk dağılması, başka yöne yönelmesi

Daha fazla zihinsel faaliyet gerektiren durumlarda zorlanma

Bazen de saatlerce televizyon seyredip video oyunları oynayabilme.