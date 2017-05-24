Uzmanından Ramazan’a Özel Beslenme Modeli

Ramazan’da uzun süren oruç saatleri ile beraber düzenli ve sağlıklı beslenmek isteyenler için Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, belli başlı sağlık sorunları yaşamamak için Ramazan ayına özel ayrı bir beslenme modeli oluşturmak gerektiğini söylüyor.



Ramazan ayı süresince yemek düzen ve tarzının değişmesi, oruç tutulan günlerin sıcak ve uzun bir döneme denk gelmesi ve bunlar paralelinde açlıkla ilişkili olarak kan şekerinin düşmesi vb. rahatsızlıklar görülebiliyor. Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk de konu ile ilgili olarak, beslenme düzeninin iftar ve sahur olarak iki ana öğün ve arada da 1 ara öğün şeklinde 3 öğün ile oluşturulması gerektiğini söylüyor.



SAHURSUZ OLMAZ!

Ramazan’ın olmazsa olmazlarından biri iftarsa diğeri de sahurdur. Sofralarınızda besin değeri ve lif oranı yüksek, tok tutan gıdalardan oluşan tercihlerde bulunmanız; gün boyunca size yardımcı olacaktır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, sahur öğünü ile ilgili olarak, “Sahur öğünü yapılmadığı takdirde gün içindeki açlık süresi uzar ve kan şekerinin erken saatlerde düşmesine bağlı olarak günün verimsiz geçmesine neden olur. Bu yüzden sahur mutlaka atlanmamalıdır. Bu öğünde yediklerimize çok dikkat etmeli, tok tutacak protein oranı yüksek süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi besinlere mutlaka soframızda yer vermeliyiz. Tam tahıllı ürünler tokluk süresini uzattığı için tercih etmeli aşırı yağlı, tuzlu, baharatlı yiyeceklerden bu öğünde uzak durmalıyız.” diyor.



Kübra Öztürk, iftarda orucu ise 1 bardak ılık su yanında 2 adet zeytin veya 1 adet hurma, devamında ılık çorba içerek açılmasının uygun olduğunu belirtiyor. İftardan sonra oruçlar açıldıktan sonra da en az 10-15 dakika beklenilmesi ve daha sonra ızgara ya da fırında pişmiş yağsız etler, sıcak tencere yemekleri, sebze ve yoğurt gibi besinlerin tüketilmesi gerekiyor.



ARA ÖĞÜN OLARAK; TATLI

Sahur ve iftar arasında yapılacak ara öğünlerde ise tatlı elbette tüketilebilir. Fakat bunlar, şerbetli ve unlu ağır tatlılar değil; sütlaç, muhallebi, güllaç gibi sütlü tatlılar veya meyve olmalıdır. Bu arada ayrıca en az 2 litre su içmeye özen göstermek de gerekiyor.



UZMANINDAN RAMAZAN’A ÖZEL MENÜ



Sahur İçin…

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim peynir (az tuzlu)

Bol yeşillik- Salata

2 tam ceviz içi

1 tatlı kaşığı bal/pekmez



VEYA

1 kâse çorba

1 tabak tencere yemeği

1 dilim ekmek

1 kâse yoğurt



YA DA

2 dilim beyaz peynirli kepek ekmekli tost

4-5 adet zeytin

Şekersiz komposto

Bol salata

2 dilim tam buğday ekmeği



İftar İçin…

1 su bardağı su + 1 adet hurma

1 kâse çorba

1dilim ekmek

1 tabak tencere yemeği

Bol Salata

1 dilim ekmek

1 kâse yoğurt



Ara Öğün Olarak…

1 porsiyon meyve

1 avuç badem/fındık/ceviz

1 su bardağı süt/yoğurt/kefir

Sütlü tatlı

2 top sade dondurma





