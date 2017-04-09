Vakko İle Eşarp Tasarımı
Kadınların aksesuar olarak da kullanabildikleri eşarp denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Vakko, bir ilke imza atıyor. Sunulan yeni hizmetle beraber artık Vakko’dan alacağınız bir eşarbı tasarlayabilir, zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EŞARP
Bu yenilikten geri kalmak istemediniz ve kendinize özel eşarp tasarımı hayal ettiniz. Yapmanız gerekenler oldukça basit: Vakko’nun web sitesinde ilgili alandaki linke tıklayarak önünüze gelen adımları sırasıyla takip etmek. Bu adımlarla beraber eşarbınızın kumaşına, rengine, eklemek istediğiniz özel notunuza kadar birçok ayrıntıya siz karar vermiş oluyorsunuz.
Moda dünyasında çantalarda, aksesuarlarda sıklıkla gördüğümüz kişiselleştirme trendi, böylece artık eşarplarda da mevcut. Bu sistem, özel günlerde muhteşem bir hediye alternatifi olabilirken kendinizi şımartmak istediğiniz zamanlar için de harika bir fırsat sunuyor.
Benzer Haberler
Yaz Geldi: Güneş Gözlüğünde Son TrendlerYaz mevsimi geldi çattı! Hem sokakta hem de plajlarda güneşin p..
Swarovski İle Işıltılı Şehirlere YolculukZıtlıkların ve heyecanlı yaşamın merkezi şehirler Swarovski’n..
Yaz Trendi: Renkli Camlı Güneş GözlükleriYaz denildiğinde aklımıza gelen ve tarzımızın en güçlü tamamlay..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.