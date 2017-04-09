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Vakko İle Eşarp Tasarımı

Vakko İle Eşarp Tasarımı

Muhafazakar moda dünyasının vazgeçilmez parçası eşarplar, artık kişiselleştirilebiliyor.

Kadınların aksesuar olarak da kullanabildikleri eşarp denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Vakko, bir ilke imza atıyor. Sunulan yeni hizmetle beraber artık Vakko’dan alacağınız bir eşarbı tasarlayabilir, zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.
 
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EŞARP
 
Bu yenilikten geri kalmak istemediniz ve kendinize özel eşarp tasarımı hayal ettiniz. Yapmanız gerekenler oldukça basit: Vakko’nun web sitesinde ilgili alandaki linke tıklayarak önünüze gelen adımları sırasıyla takip etmek. Bu adımlarla beraber eşarbınızın kumaşına, rengine, eklemek istediğiniz özel notunuza kadar birçok ayrıntıya siz karar vermiş oluyorsunuz.
 
Moda dünyasında çantalarda, aksesuarlarda sıklıkla gördüğümüz kişiselleştirme trendi, böylece artık eşarplarda da mevcut. Bu sistem, özel günlerde muhteşem bir hediye alternatifi olabilirken kendinizi şımartmak istediğiniz zamanlar için de harika bir fırsat sunuyor.
 


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