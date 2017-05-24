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Vazgeçemiyoruz: ‘Cat Eye’ Güneş Gözlükleri

Vazgeçemiyoruz: ‘Cat Eye’ Güneş Gözlükleri


Yeni sezonda round yani yuvarlak model güneş gözlüklerinin popüler olduğunu kabul ediyoruz. Yuvarlak model güneş gözlüklerine alternatif arayanlar ise rotalarını yine ‘cat eye’ yani çekik gözlüklere çevirdi ve yeni sezonda ‘cat eye’ gözlük trendi etkisini yeniden hissettirmeye başladı.
Dolce & Gabbana, 670 TL
Dolce & Gabbana 670 TL

Feminen çekik gözlükler biraz daha alışılagelmişin dışında, farkındayız. Ancak sivri kenarları ve havalı duruşu ile tarzınızı ve tavrınızı tamamen değiştirecek olan bu gözlükler, güneş gözlüğü severlerin her zaman farklı bir yerde tuttuğu ve vazgeçemediği modeller arasında.
 
Emporio Armani, 550 TL
Emporio Armani 550 TL

Ünlü stil ikonu Audrey Hepburn denildiğinde gözümüzün önüne gelen ilk stil parçalardan birisi olan cat eye gözlükler, bu sezon daha modern yorumlar ile vitrinlerdeki yerini aldı. Yuvarlak gözlük model trendinden etkilenen cat eye gözlükler yeni sezonda daha yuvarlak kıvrımlarla karşımıza çıkıyor.
 
BURBERRY - 525 tl
Burberry 525 TL
 
Massimo Dutti, 199 TL
Massimo Dutti 199 TL
 
Prada, 810 TL
Prada 810 TL
 
Miu Miu, 910 TL
Miu Miu 910 TL
 
Vogue, 280 TL
Vogue 280 TL
 
TOMMY HILFIGER - 330 tl
Tommy Hilfiger 330 TL
 


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