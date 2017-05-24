Vazgeçemiyoruz: ‘Cat Eye’ Güneş Gözlükleri

Yeni sezonda round yani yuvarlak model güneş gözlüklerinin popüler olduğunu kabul ediyoruz. Yuvarlak model güneş gözlüklerine alternatif arayanlar ise rotalarını yine ‘cat eye’ yani çekik gözlüklere çevirdi ve yeni sezonda ‘cat eye’ gözlük trendi etkisini yeniden hissettirmeye başladı.

Dolce & Gabbana 670 TL

Emporio Armani 550 TL

Burberry 525 TL

Massimo Dutti 199 TL

Prada 810 TL

Miu Miu 910 TL

Vogue 280 TL

Tommy Hilfiger 330 TL



Feminen çekik gözlükler biraz daha alışılagelmişin dışında, farkındayız. Ancak sivri kenarları ve havalı duruşu ile tarzınızı ve tavrınızı tamamen değiştirecek olan bu gözlükler, güneş gözlüğü severlerin her zaman farklı bir yerde tuttuğu ve vazgeçemediği modeller arasında.Ünlü stil ikonu Audrey Hepburn denildiğinde gözümüzün önüne gelen ilk stil parçalardan birisi olan cat eye gözlükler, bu sezon daha modern yorumlar ile vitrinlerdeki yerini aldı. Yuvarlak gözlük model trendinden etkilenen cat eye gözlükler yeni sezonda daha yuvarlak kıvrımlarla karşımıza çıkıyor.