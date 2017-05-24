Vazgeçemiyoruz: ‘Cat Eye’ Güneş Gözlükleri
Yeni sezonda round yani yuvarlak model güneş gözlüklerinin popüler olduğunu kabul ediyoruz. Yuvarlak model güneş gözlüklerine alternatif arayanlar ise rotalarını yine ‘cat eye’ yani çekik gözlüklere çevirdi ve yeni sezonda ‘cat eye’ gözlük trendi etkisini yeniden hissettirmeye başladı.
Dolce & Gabbana 670 TL
Feminen çekik gözlükler biraz daha alışılagelmişin dışında, farkındayız. Ancak sivri kenarları ve havalı duruşu ile tarzınızı ve tavrınızı tamamen değiştirecek olan bu gözlükler, güneş gözlüğü severlerin her zaman farklı bir yerde tuttuğu ve vazgeçemediği modeller arasında.
Emporio Armani 550 TL
Ünlü stil ikonu Audrey Hepburn denildiğinde gözümüzün önüne gelen ilk stil parçalardan birisi olan cat eye gözlükler, bu sezon daha modern yorumlar ile vitrinlerdeki yerini aldı. Yuvarlak gözlük model trendinden etkilenen cat eye gözlükler yeni sezonda daha yuvarlak kıvrımlarla karşımıza çıkıyor.
Burberry 525 TL
Massimo Dutti 199 TL
Prada 810 TL
Miu Miu 910 TL
Vogue 280 TL
Tommy Hilfiger 330 TL
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