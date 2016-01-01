Versace’den Hediye Koleksiyonu!

Gianni Versace tarafından 1978 yılında Milano’da kurulan lüks butik mağazası Versace, günümüzde bütün dünyada mağazalar zinciri olan bir marka haline geldi. Eşarptan çantaya, ayakkabıdan parfüme, saatten gözlüğe kadar hemen hemen birçok kategoride imzası bulunan Versace, şimdi yeni koleksiyonu Holiday ile bizimle.



Bu özel koleksiyonda Versace’nin ikonikleşmiş ve en sevilen parçaları, tekrardan ve en güzel halinde yenilenmiş olarak sevenlerine sunuluyor. Palazzo aksesuarları, ikonik altın Medusa sembolünün kırmızı ile harika birleşiminden meydana geliyor. Palazzo Duffle çanta, kredi kartlık, Palazzo, Medusa Head Continental, fermuarlı ve katlanan olmak üzere cüzdan çeşitleriyle aksesuar kategorisinde birçok çeşit vaad ediyor.saat ailesine ise Rêvive Holidays Edition adında bir kapsül koleksiyon dâhil oluyor.hâkim olan kırmızı ve altın ağırlığı saat koleksiyonunda da devam ediyor. Saatin, sayı göstergesi üzerine yerleştirilen iki yakut; Medusa’yı içeren ayna kaplamalı gümüş veya altın renkli kadran, çift gravürlü logo ilk anda dikkatleri üzerine çekiyor.