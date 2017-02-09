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Versace’den Sevgililer Günü’ne Özel

Versace’den Sevgililer Günü’ne Özel

Dünyaca ünlü marka Versace, yaklaşan Sevgililer Günü için sınırlı sayıda çıkardığı bileklikler ile gönülleri fethediyor.

Yeni parçaların yanı sıra yayınladığı özel bir video ile de aşkın anlamını sorgulayan marka, sevgiyi sonsuz kılmayı ve her an yanımızda taşımaya elverişli bir formunu sevenlere armağan ediyor.
 

versace

Sevgi, herkes için farklı anlamlar da taşısa sonuçta evrensel bir dile sahip olduğu da ortada. Bu günü sınırlı sayıda çıkardığı bileklik ile kutlayan Versace’nin “All Love is Love” ismiyle de özel güne yakışır bir uyum sağlayan bilekliği; kırmızı rengi, altın Versace ve Medusa sembolüyle de minimal ve aynı zamanda etkileyici bir özellikte.
 
versace
 
Ayrıca bilekliği süslemek için Yunan Anahtarı ve kalp şeklinde iki sembol de koleksiyonda yer alıyor.
 


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