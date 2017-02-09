Versace’den Sevgililer Günü’ne Özel
Dünyaca ünlü marka Versace, yaklaşan Sevgililer Günü için sınırlı sayıda çıkardığı bileklikler ile gönülleri fethediyor.
Yeni parçaların yanı sıra yayınladığı özel bir video ile de aşkın anlamını sorgulayan marka, sevgiyi sonsuz kılmayı ve her an yanımızda taşımaya elverişli bir formunu sevenlere armağan ediyor.
Sevgi, herkes için farklı anlamlar da taşısa sonuçta evrensel bir dile sahip olduğu da ortada. Bu günü sınırlı sayıda çıkardığı bileklik ile kutlayan Versace’nin “All Love is Love” ismiyle de özel güne yakışır bir uyum sağlayan bilekliği; kırmızı rengi, altın Versace ve Medusa sembolüyle de minimal ve aynı zamanda etkileyici bir özellikte.
Ayrıca bilekliği süslemek için Yunan Anahtarı ve kalp şeklinde iki sembol de koleksiyonda yer alıyor.
Yeni parçaların yanı sıra yayınladığı özel bir video ile de aşkın anlamını sorgulayan marka, sevgiyi sonsuz kılmayı ve her an yanımızda taşımaya elverişli bir formunu sevenlere armağan ediyor.
Sevgi, herkes için farklı anlamlar da taşısa sonuçta evrensel bir dile sahip olduğu da ortada. Bu günü sınırlı sayıda çıkardığı bileklik ile kutlayan Versace’nin “All Love is Love” ismiyle de özel güne yakışır bir uyum sağlayan bilekliği; kırmızı rengi, altın Versace ve Medusa sembolüyle de minimal ve aynı zamanda etkileyici bir özellikte.
Ayrıca bilekliği süslemek için Yunan Anahtarı ve kalp şeklinde iki sembol de koleksiyonda yer alıyor.
Benzer Haberler
Sezonun Aksesuar TrendleriZaman ve emek harcayıp oluşturduğunuz kombinlerinizin bir yanı ..
AIGNER’DAN Işıltılı KoleksiyonToskana ruhlu, Almanya doğumlu, dünyaca ünlü lüks deri markası ..
Swarovski’den 2017 İlkbahar/Yaz Urban Romance KoleksiyonuSon dönemde okyanusların derinliklerinden ve galaksinin sonsuzl..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.