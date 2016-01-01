‘’Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ Zorlu PSM’de Devam Ediyor!



Feridun Düzağaç



90’lı yıllardan beri melankolik ve yüreğe dokunan şarkı sözleriyle dikkatleri üzerine çeken, sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Feridun Düzağaç, 10 Ocak’ta Zorlu PSM ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ serisinde sevenleriyle buluşacak. Konser programı Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek.



Niyazi Koyuncu



2008’de öğrencilik yıllarında ‘Seritana’ ile müzik hayatına başlayan Niyazi Koyuncu, Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu’nun da kardeşi. Koyuncu, 2. albümü Liva ( Kar Suyu) ile 17 Ocak’ta Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde!



Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu



Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu eski Anadolu türkülerinden oluşan repertuvarları ile 24 Ocak’ta sevenlerinin karşısına çıkıyor. Birbirini tamamlayan sesleriyle yirmi yıla yakın bir süredir halk müziğinin vazgeçilmez sanatçıları, benzersiz türkü yorumları ile Zorlu PSM Ana Tiyatro’da...



MFÖ; 28 Ocak Cumartesi / Ana Tiyatro



‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında daha önce de sahne alan MFÖ, 28 Ocak gecesi yine çok özel bir konsere imza atacak. Hepsi birbirinden güzel sayısız hit şarkılarla enerji dolu bir performans, Ana Tiyatro’da gerçekleşecek.



