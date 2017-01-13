Vizyonda Bu Hafta



Kabakçığın Hayatı



Claude Barras'ın yönettiği Kabakçığın Hayatı, Fransa'da bu sene ‘’Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı’’na aday gösterildi.



Çocuklar için hazırlanan bu çizgi filmde, annesinin zamansız ölümünden sonra Kabakçık, yardımsever bir polis olan Raymond tarafından bir yetimhaneye verilir. Kabakçık ilk başta bu garip ve onun için yeni mekanda kendisine yer edinmekte zorlansa da daha sonra Raymond’un da yardımıyla yeni arkadaşlar edinir. Burada zamanla güvenmeyi, gerçek ve karşılıksız sevgiyi, hatta kendine ait yeni bir aile bulmayı öğrenecektir.

Bu sevimli aynı zamanda öğretici filmin yönetmenliğini Claude Barras, senaristliğini ise Céline Sciamma yapıyor.



Jennifer Lawrence ve Chris Pratt’in başrollerini paylaştığı Uzay Yolcuları’nda ayrıca Laurence Fishburne, Michael Sheen ve Andy Garcia da oynuyor.Bilim-kurgu türünde güçlü bir yapımla vizyona girecek olan Uzay Yolcuları, bir uzay gemisinde zamanından 90 yıl kadar önce uyanan iki insanın gizem dolu hikâyesini ele alıyor. Bulundukları şartlar kapsamında bu ikilinin hayatta kalması, karşı karşıya kaldıkları gizemleri çözmelerine bağlıdır…Orçun Benli'nin yönetmenliğini yaptığı Hep Yek 2’de, Gürkan ve Altan’ın maceralarını kaldığı yerden devam ediyor.İkili bu sefer Cevat Bakır'ın eline düşmüştür. Ne yaparlarsa yapsınlar işleri ellerine yüzlerine bulaştırdıklarından dolayı başlarına yine bir sürü bela açıp, peşlerine memleketin en psikopat adamlarını takmayı başarırlar…Filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Deniz Uğur, Ali Çatalbaş, Cenk Ertan, Ali Keçeli, Erdağ Yenel ve Sefa Zengin bulunuyor.Gerçek bir hikâyeden esinlenilerek yapılan film, Ugandalı bir kızın satranç ile tanıştıktan sonraki değişimine odaklanıyor. Uganda-Kampala'daki Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi yaşam mücadelesi zorlu geçen insanlardır. Ancak Phiona'nın hayatı Robert Katende ile tanışması ve devamında satrancı öğrenmesiyle değişir…Thierry Neuvic, Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Thylane Blondeau ve Margaux Chatelier’in kadrosunda bulunduğu film; Cécile Aubry'nin 1965 yılında yayınlanan meşhur romanından bilindik karakterlerin başından geçenleri aktarıyor.1945 sonbaharında artık savaş bitmiş ve Sebastian 10 yaşına basmıştır. Sebastian, 2 yıldır görmediği Angelina'yı heycanla beklerken genç kadının bulunduğu uçak arıza yapıp düşer. Aramalarda enkaz bile bulunamamış, görevlilere göre kurtulan da olmamıştır. Herkes umudunu kaybetse de Sebastian öldüğüne inanmaz ve Angelina'yı aramak ister. Dedesinin de yardımıyla arama çalışmalarına başlayan Sebastian, bu yolda hayatlarını değiştirecek bir sırla karşılaşır...