Vizyonda Bu Hafta

Cereyan

Yönetmenliğini ve senaristliğini yapmanın yanı sıra ilk uzun metrajlı filmine imza atan Mert Dikmen'in elinden çıkan Cereyan, bir tür psikolojik gerilim filmi. Pınar Bibin, Salih Bademci ve Murat Yatman’ın oyuncu kadrosunda bulunduğu filmde, psikoloji öğrencisi Aylin'in geceleri verdiği online terapiler sonrası karşılaştığı gerilim dolu gerçekler ve hikayeler anlatılıyor.



Çocukların sevgilisi Karlar Kraliçesi serisi, serinin üçüncü halkası olan Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz ile kaldığı yerden devam ediyor. Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı'nı kahramanca yenmesine rağmen hala huzur bulamayan Gerda’nın tek hayali, anne ve babasını bulmaktır. Gerda ve arkadaşları bunun için zorlu bir yolculuğa çıkarlar ve bu sırada tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfederler…Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson adındaki 3 siyahi kökenli kadın, NASA'da büyük işlere imza atmaktadır. Problemleri müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynayacaklardır. Dünya yörüngesine çıkan ilk Amerikalı astronot John Glenn'in tüm dünyayı heyecana boğan operasyondaki her adımı bu 3 zeki kadınının desteğiyle olacaktır. Filmin başrollerinde Taraji P. Henson, Octavia Spencer ve Janelle Monáe bulunuyor.Usta yönetmen Jim Jarmusch'un yönettiği Paterson, aynı ismi taşıdığı şehirde otobüs şoförlüğü yapan Paterson’un sıradan hayatını konu alıyor. İran asıllı karısı Laura ve köpeği Marvin ile mütevazı ve huzur dolu bir yaşam süren Paterson'a göre gizlice yazdığı şiirler, kimseyle paylaşılmaması gerek özel günlüklerdir… Ancak karısı ise gizli bir şair olarak kalmayı seçen kocası ile aynı fikirde değildir…Milla Jovovich, Wentworth Miller, Ruby Rose, Ali Larter ve Shawn Roberts’ın başrollerinde bulunduğu film; popüler bir video oyunundan uyarlanarak, bugüne kadar tüm dünyada toplam 1 milyar dolar hâsılata ulaşan serinin 6. ve son bölümü. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson yapıyor…