Vizyonda Bu Hafta



TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE





TATLI ŞEYLER



93 YAZI





DAĞLARIN ARDINDA

Yönetmenliğini Vatche Boulghourjian'ın yaptığı film, Lübnan'da yaşayan ve görme engelli olan genç müzisyen Rabih'i anlatıyor. Rabih’in gerçek kimliğini arayışı ekseninde film; onun yaşam enerjisi bulduğu müzik grubuyla beraber Avrupa turnesine çıkmak için pasaport başvurusu yapmasıyla başlıyor. Bu noktada kimliğinin sahte olduğunu öğrenen genç müzisyen, 24 yılının da aslında bir yalandan ibaret olduğunu ve çevresindekilerin aslında geçmişi görmemek için kör olmayı seçtiğini anlar. Laia Artigas, Paula Blanco, Etna Campillo, Bruna Cusí, Jordi Figueras, Dolores Fortis ve Titón Frauca’nun oynadığı 93 Yazı; 6 yaşındaki Frida'nın hayatını anlatıyor. 1993 yazı, Frida’nın dönüm noktası olur. Filmde Frida’nın anne ve babasının vefatı, dayısının yanına taşınması ve yeni hayatındaki arayışları konu ediliyor. Filmi Carla Simon yazıp yönetiyor.Yönetmenliğini Vatche Boulghourjian'ın yaptığı film, Lübnan'da yaşayan ve görme engelli olan genç müzisyen Rabih'i anlatıyor. Rabih’in gerçek kimliğini arayışı ekseninde film; onun yaşam enerjisi bulduğu müzik grubuyla beraber Avrupa turnesine çıkmak için pasaport başvurusu yapmasıyla başlıyor. Bu noktada kimliğinin sahte olduğunu öğrenen genç müzisyen, 24 yılının da aslında bir yalandan ibaret olduğunu ve çevresindekilerin aslında geçmişi görmemek için kör olmayı seçtiğini anlar.

Transformers 5: Son Şövalye, serinin bu filminde aslında bulunan efsaneleri yok etme amacında. Dünyayı kurtarma görevi bu sefer Cade Yeager Bumblebee ile bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesörüne verilir. Bu ilginç üçlünün filmin ana halkasını oluştuğu Transformers 5: Son Şövalye'de Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Josh Duhamel ve Santiago Cabrera oynuyor. Filmin yönetmenliğini ise Michael Bay yapıyor.Senaristliğini ve yönetmenliğini Uğur Uludağ’ın yaptığı Tatlı Şeyler’in oyuncu kadrosunda; Cem Özer, Uğur Uludağ, Cem Uçan, Demet Şaşmaz, Ece Üstündağ, Toprak Sergen, Barış Ataş, Sevil Akı, Demet Tuncer, Sami Levi, Yiğit Uçan ve İlhan Şeşen yer alıyor. Filmde iki modacı arkadaşın; defilelerine yetişmeye çalışırken yolda bir bebek ve para dolu çanta bulmaları anlatılıyor. Bu ilginç olaydan sonra herkes için işlerin değişmesi filmin asıl noktası.