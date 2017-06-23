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Vizyonda Bu Hafta

Vizyonda Bu Hafta

Sinema aşkından vazgeçemeyenler için bu haftanın vizyona giren filmlerinden seçimlerimizi derledik…


BAKICI
Mutsuz geçmişinden kaçmak için yeni bir şehirde hayata başlayan bir annenin, burada başka bir anne ile tanışmasını konu edinen Bakıcı; bu tanışma sonrasında gelişen olayları ele alıyor.
Nicolas Cage, Gina Gershon ve Faye Dunaway'in oyuncu kadrosunda bulunduğu filmde, şehre yeni taşınan Katie’nin aslında yeni arkadaşı Angela ve ailesi hakkındaki kötü düşünceleri, izleyenlerde merak uyandıracak…
 

vizyondakiler
 
HAYALET HİKAYESİ 
Olivier Assayas'ın hem yönetip hem de yazdığı filmde; içine kapanık genç bir kadın olan Maureen’in hikayesi anlatılıyor. Paris’te alışveriş danışmanlığını yapan genç kadın, kısa süre önce ikiz kardeşini kaybetmiştir ve yas dönemindeyken kendisine öldüğünü bildiği kardeşinden mesajlar alır…
 
Kristen Stewart’ın başrolünü üstlendiği Hayalet Hikayesi,  2016 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.
 
vizyondakiler

MİNE 
Armie Hammer ve Annabelle Wallis'in oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde; başarısız bir suikast girişiminde bulunan bir askerin kendisini çölde bulması ve burada savunmasız bir şekilde tehlikenin ortasında kalması, verdiği psikolojik ve fiziksel savaş anlatılıyor.
 
vizyondakiler

 
 


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