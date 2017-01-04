vücut tipine göre mont seçimi

Feminen ve zarif bir stile sahipseniz de tercihinizi vücudunuza oturan modellerden yana kullanmalısınız.



Kum saati vücut tipine sahip kişiler, her tarzda montu giyebilir. Ancak kemerli modeller tercih etmeniz, belinizin inceliğini güzel bir şekilde vurgulayacaktır. Boyda ise dize kadar olanları tercih edebilirsiniz.Dikdörtgen vücut tipine sahip kişiler ise vurguyu beline yaparak, vücuduna biraz feminenlik katmalı. Kloş, asimetrik, lale ya da kruvaze modeller sizin için ideal olacaktır. Montun boyu da dizlerinize ya da biraz üzerine kadar olmalı.Ters üçgen vücut tipine sahip kişilerin ilk hedefi, omuzların genişliğini saklamak olmalı. Bunun için kloş ve peplum kabanlar, bu vücut tipindekiler için doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca üst kısmı mümkün olduğunca sade olmalı…Öncelikle genel olarak jean ve spor ayakkabı giyen biriyseniz düz kesim montları tercih etmelisiniz.Üçgen vücut tipine sahipseniz, montunuz gövdenizi daha uzun, alt tarafınızı ise daha ince göstermeli. Bunun için de yüksek belli, kruvaze, trapeze, kürklü yaka veya omuzları, vatkalı modelleri kullanabilirsiniz. Yalnız abartılı geniş kemerlerden ve büyük ceplerden kaçınmalısınız.Yuvarlak vücut tipine sahipseniz de amaç, silüetinizi daha uzun ve belinizi daha ince göstermek olmalı. Omuzlardan itibaren genişleyen kısa, parçalı ve renkli modeller, kemerli belden oturan kabanlar, etek kısmı kloş dar kabanlar ve asimetrik modeller sizi oldukça ince gösterecektir. Ayrıca mümkünse V yaka tercih etmeli; kürklü modellerden, dik ve geniş boyunlulardan, ekoseden uzak durmalısınız.