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W Istanbul’da ‘’Sevgi’’ Dolu Bir Akşam

W Istanbul’da ‘’Sevgi’’ Dolu Bir Akşam

Akaretler Sıraevler'in tam merkezinde yer alan W Istanbul, 14 Şubat için çiftlere Allen Hulsey &  Ada Sanlıman sahnesi ile sürpriz yapıyor!

Otantik havası ile dikkatleri çeken, şehrin en meşhur yeme içme merkezlerinden Akaretler'de yer alan W Istanbul, hem canlı performanslar ve konsept partileri hem de SUPERJAZZ iş birlikleri ile adından sıkça söz ettiriyor.
 
Unutulmaz programlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan W Istanbul, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir program hazırlıyor. Çiftlerin mekana ilk adımı ile kendilerini özel hissettirmek isteyen W Istanbul, jazz sanatçısı Ada Şanlıman ve Allen Hulsey’ın eşsiz performansları ve şarkıları ile misafirlerini karşılayacak.
 
Ayrıca bir değişiklik yapıp geceyi otelde geçirmek isteyen çiftler için de indirimli fiyatlar uygulanacak...
 
 


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