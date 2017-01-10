W Istanbul’da ‘’Sevgi’’ Dolu Bir Akşam

Otantik havası ile dikkatleri çeken, şehrin en meşhur yeme içme merkezlerinden Akaretler'de yer alan W Istanbul, hem canlı performanslar ve konsept partileri hem de SUPERJAZZ iş birlikleri ile adından sıkça söz ettiriyor.



Unutulmaz programlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan W Istanbul, şimdi de 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir program hazırlıyor. Çiftlerin mekana ilk adımı ile kendilerini özel hissettirmek isteyen W Istanbul, jazz sanatçısı Ada Şanlıman ve Allen Hulsey’ın eşsiz performansları ve şarkıları ile misafirlerini karşılayacak.



Ayrıca bir değişiklik yapıp geceyi otelde geçirmek isteyen çiftler için de indirimli fiyatlar uygulanacak...



