West Side Story-Batı Yakası’nın Hikayesi

İlk olarak 1957’de sahnelenen ve William Shakespeare’ın ünlü eseri Romeo ve Juliet’in modern bir uyarlaması olarak bilinen West Side Story, 1-18 Mart tarihleri arasında, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da bekleyenleriyle buluşuyor.



Toplam 21 performansta seyirci ile buluşacak olan müzikal, Arthur Laurents’ın kitabından uyarlandı. Sahnede yakalanan başarı da 1961’da beyaz perdeye de taşındı. Jerome Robbins ve Robert Wise’ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan film, aralarında En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Rita Moreno) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (George Chakiris) ödüllerinin de bulunduğu toplamda 10 Oscar ödülüne layık görüldü.

Bu sene 60. yılını kutlayan müzikalin; "Maria", "Tonight", "Somewhere", "America" ve "I Feel Pretty" gibi birçok kişinin aşina olduğu şarkılar, günümüzde de bilinirliğini koruyor.

1950'lerin sonunda, New York caddelerinde yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsünü anlatan şarkılarıyla West Side Story (Batı Yakasının Hikayesi), 1-18 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM'de, kaçırmayın!