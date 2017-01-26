WhatsApp’a Yeni Özellikler!

Atılan mesajları geri alma, düzeltme ve gruplar içerisinde canlı lokasyon takibi özellikleri, uzun zamandır gelmesi beklenen yenilikler arasında bulunuyordu.



Gelmesi planlanan ilk özellik, bütün kullanıcıların neredeyse muzdarip olduğu yanlış kişiye yanlış mesaj atma problemi için geliyor. Geri alma (Recall), geri almak istediğiniz mesajın okunmamış olması kaydıyla size bu seçeneği sunuyor olacak…



WhatsApp'a gelmesine kesin gözüyle bakılan bir diğer özellik ise, lokasyon durumu. Bu özelliği aktif eden kullanıcılar, yine özelliği aktif hale getiren arkadaşlarının konumlarını anlık olarak bilebilecekler.



Söylediğimiz gibi, bu sayılan özelliklerin henüz ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Fakat farklı farklı WhatsApp Beta sürümlerine eklendiklerinden dolayı kısa bir zamanda bu özellikleri kullanabileceğimizi umuyoruz.

