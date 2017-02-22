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WhatsApp’ta Snapchat Rüzgarı

WhatsApp’ta Snapchat Rüzgarı

Uzun zamandır bünyesinde bulunan Instagram, Facebook gibi uygulamalarına Snapchat'e benzer özellikler getiren Facebook, bu kez aynı duruşu WhatsApp için gerçekleştirdi. 

Gelen son haberlere göre artık WhatsApp durum kısmına da fotoğraf ya da video koyabilmeniz mümkün olacak. Facebook ve Instagram’da başlayan, büyük ilgi gören ‘hikâyeler’ kategorisi kısa bir zaman içinde WhatsApp kullancıları için de geçerli olacak. ‘Meşgulüm’, ‘Spordayım’ ya da manuel olarak girdiğiniz durum güncellemeleri için fotoğraf ve video ekleme seçenekleri olacak. Ve yapılan paylaşımlar aynı Snapchat’te olduğu gibi bir süre sonra kaybolacak.
 
Ayrıca bu özelliklerin WhatsApp’ın 8. doğum günü olan 24 Şubat’ta kullanımına açılacağı tahmin ediliyor.
 
Bilindiği gibi 3 yıl önce Snapchat’i satın almak için 3 milyar dolar teklif eden Facebook, Snapchat tarafından reddedilmiş; 2014’te WhatsApp’ı 19 milyar dolara, Instagram’ı ise  2012'de 1 milyar dolara satın almıştı.
 


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