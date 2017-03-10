Willard Wigan İle İğne Deliğinde Sanat
Sanat artık her yerde; modada, yemekte, küçük bir objede, iğnede…
Dislektik yani öğrenme bozukluğuna sahip sanatçı Willard Wigan, aslında bir heykeltıraş. Daha 5 yaşında karıncalara yaptığı yuvalarla sanat kariyerine başlıyor aslında. Bunu, karıncaların yaşamak için bir eve ihtiyacı olduğunu düşünüp yaptığını; devamında da onlara çeşitli şapka ve kıyafetler de tasarladığını söylüyor. Amacının da böylelikle disleksiden kurtulmak, okuldaki hocalarının onu yargılayamayacağı bir dünya oluşturmak olduğunu belirtiyor.
Heykeltraş Willard Wigan’ın yaptığı 0.005 mm’lik heykeller, şimdi dünyada elle yapılmış en küçük çalışmalar olarak biliniyor. Mikroskobik boyutta olan bu heykelleri, görüntüyü en az 400 kere büyüten bir mikroskoptan bakarak ancak görebiliyorsunuz. Heykellerinde malzeme olarak cam, altın ve kumaş gibi materyaller kullanan sanatçı; kendi saçından kopardığı bir telden yaptığı fırça ile de onları boyuyor.
Çalışırken ellerinin titrememesi için zaman zaman kalp atışları arasındaki sürede çalıştığını söyleyen Wigan, ilhamını da Leonardo Da Vinci ve Michelangelo gibi dünya sanat tarihinde iz bırakmış isimlerden alıyor. Sanatçı bir eserini ortalama 6 hafta ve 3 ay arasında tamamlıyor.
Willard Wigan, çalışmaları ile ilgili olarak da, ‘’İnsanlar yaptığıma inanmakta güçlük çekiyorlar. Bilim insanları işlerimi görüp bir açıklama bulamadılar. Nanoteknoloji ile uğraşan bilim insanları dahi çalışmalarımı görüp şok oldular. Eğer dünya üzerinde herhangi biri bana meydan okumak istiyorsa, buna hazırım.’’ diyor.
İşte Wigan’ın dikkat çeken çalışmaları…
Dislektik yani öğrenme bozukluğuna sahip sanatçı Willard Wigan, aslında bir heykeltıraş. Daha 5 yaşında karıncalara yaptığı yuvalarla sanat kariyerine başlıyor aslında. Bunu, karıncaların yaşamak için bir eve ihtiyacı olduğunu düşünüp yaptığını; devamında da onlara çeşitli şapka ve kıyafetler de tasarladığını söylüyor. Amacının da böylelikle disleksiden kurtulmak, okuldaki hocalarının onu yargılayamayacağı bir dünya oluşturmak olduğunu belirtiyor.
Heykeltraş Willard Wigan’ın yaptığı 0.005 mm’lik heykeller, şimdi dünyada elle yapılmış en küçük çalışmalar olarak biliniyor. Mikroskobik boyutta olan bu heykelleri, görüntüyü en az 400 kere büyüten bir mikroskoptan bakarak ancak görebiliyorsunuz. Heykellerinde malzeme olarak cam, altın ve kumaş gibi materyaller kullanan sanatçı; kendi saçından kopardığı bir telden yaptığı fırça ile de onları boyuyor.
Çalışırken ellerinin titrememesi için zaman zaman kalp atışları arasındaki sürede çalıştığını söyleyen Wigan, ilhamını da Leonardo Da Vinci ve Michelangelo gibi dünya sanat tarihinde iz bırakmış isimlerden alıyor. Sanatçı bir eserini ortalama 6 hafta ve 3 ay arasında tamamlıyor.
Willard Wigan, çalışmaları ile ilgili olarak da, ‘’İnsanlar yaptığıma inanmakta güçlük çekiyorlar. Bilim insanları işlerimi görüp bir açıklama bulamadılar. Nanoteknoloji ile uğraşan bilim insanları dahi çalışmalarımı görüp şok oldular. Eğer dünya üzerinde herhangi biri bana meydan okumak istiyorsa, buna hazırım.’’ diyor.
İşte Wigan’ın dikkat çeken çalışmaları…
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