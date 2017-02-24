Wilma Elles: ‘’Anne Olmak Dünyadaki En Güzel Şey.’’

Bi.re.y Bir Resim Yap projesine nasıl dahil oldunuz?

Arkadaşım ve çok takdir ettiğim tasarımcı Tanju Babacan’ın butiğinde, Cumhuriyet Balosu için bir elbise seçerken Ressam Tülin Kanun ile tanıştım. Onlar da beni değerli projelerine, alzheimera farkındalı oluşturabilmek için davet ettiler.

Proje ile amaçlanan nedir?

Her geçen gün alzheimer hastalığından mağdur olanlarınsayısı artıyor maalasef. Nedenleri hala henüz yeteri kadar araştırılmamış ve bilinenler hala kamuoyu ile paylaşılmamış. O yüzden biz bu resim projesiyle, Türkiye Alzheimer Derneği için para topluyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.

Proje kapsamında siz nasıl bir resim yaptınız? Çıkış noktanız ne oldu ?

Ben ferah ve taze, olumlu enerji yayan bir resim yapmak istedim. Bir süre sonra aklıma bu fikir geldi ve ondan vazgeçmedim. Resimim ismi: Tropikal Sefası.

Alzheimer hastalığı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Geçen gün babam mesela bir benzin istasyonunda kimsesiz, emekli bir kadınla karşılaştı. İstasyondaki görevli de çaresizdi. Kadın kendi ismini de nerede yaşadığını da nereye gitmek istediğini de bilmiyordu. Birlikte ne yapılması gerektiğini düşündüler. Ve babam onu en yakın, alzheimer hastalığı konusunda tecrübeli olan bir huzur evine bıraktı. Ancak orada kadının kimliği tespit edilebildi.

Uzun zamandır Türkiye’desiniz. Türkiye’deki yaşam ve Türk insanında en çok neyi seviyorsunuz?

Türkiye, sanatçılarına ve özellikle daha ilerleyen yaşlarındaki sanatçılara çok önem veriyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ve gösteriyor ki Türkiye büyük bir kültüre sahip olan bir ülke.

Yakın zamanda anne oldunuz. Aysha.com.tr okuyucularına annelik ile ilgili neler söyleyebilir, hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Annelik için fazla beklemeyin, sorumluluklar için endişe etmeyin. Anne olmak size daha önce tanımadığınız güçleri verecek. Ve anne olmak dünyadeki en güzel şey. Çocuklar maalasef çok fazla hızlı büyüyorlar. Bir dönüyorsunuz ki kendi kendine yemek yiyorlar, yürüyorlar, konuşuyorlar! Ve size gülmek için fırsat veriyorlar.

Şuanda neler yapıyorsunuz?

Los Angeles’ta bir film çektim. Çok şükür, çok güzel geçti. Burada Golden Glove ve People Choice Ödüllerine katıldım. Süperdi.

Yakın zamanda sizi bir projede görecekmiyiz?

Başka bir film için yine Amerika’ya gideceğim ve Mart ayında Türkiye’de kamera önünde olacağım. Çok derin bir film sizi bekliyor: Melinda!

Röportaj için teşekkür ediyorum, sevgiler!



