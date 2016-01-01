Yağ Yakmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Kış aylarında alınan kilolar ve artan yağ miktarı çoğu kadının kâbusu haline geliyor. Peki, doğanın bize sunduğu mucizevî besinler sayesinde yağ yakımını hızlandırabilir miyiz?



İşte yağ yakımına katkıda bulunan ve kilo vermeyi sağlayan mucizevî besinler…



Kırmızı Biber

Kırmızı biber, yağ yakıcı besinler arasında ilk sıralarda yer alır. Kırmızı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesi, yemek sonrasında vücut sıcaklığınızı yükseltir ve daha hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlar.



Zencefil

Doğanın en şifalı bitkilerinden birisi olan zencefil, yağ yakımı için de önemlidir. Vücutta yağ yakımını etkileyen zencefil, bunun yanı sıra birçok rahatsızlığa da iyi gelir.



Kahve

Kahvenin bu listede ne işi var dediğinizi duyar gibiyiz. Fakat her sabah düzenli olarak içilen bir fincan kahve, metabolizmanın hızını arttırır. Bu sebeple yağ yakımını hızlandıran besinler arasında kahvenin yeri tartışılmazdır.



Yeşil Çay

Yağ yakımı denildiğinde ilk akla gelen besinlerden birisi şüphesiz yeşil çaydır. Son zamanlarda sağlıklı beslenenlerin ve kilo vermek isteyenlerin ellerinden düşürmediği yeşil çay, içerdiği EGCG adlı bir bileşik sayesinde yağların depolanmasına engel oluyor. Yeşil çay ayrıca, vücutta depolanan yağ yakım hızını da artırır.



Hindistan Cevizi

Hindistan cevizi pek bilinmeyen ama yağ yakıcı etkisi oldukça yüksek besinlerden birisidir. Sabah kahvaltılarınızda ya da ara öğünlerinizde Hindistan cevizi sütünü deneyerek de farklı bir kahvaltı kültürü edinebilirsiniz.

