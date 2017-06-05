Yağ Yaktıran En Yeni Formül: Ceviz Suyu

Cevizin faydalarını az-çok biliyoruz. Besin değeri açısından oldukça besleyici olan ceviz, içerisindeki magnezyum sayesinde zihinsel fonksiyonlara iyi gelmesi ile bilinir. Bu sebeple düzenli tüketilen ceviz ileride oluşacak unutkanlıkları ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıkların ihtimalini en aza indirger. Ayrıca cevizin içerisinde bulunan vitaminler, mineraller özellikle formunu korumak isteyenler ve diyet yapanlar için iyi bir ara öğündür. Uzun süreli tokluk hissi yaratır ve kilo kaybına yardımcı olur. Sadece bu kadar mı? Ceviz, güçlü antioksidan özelliği sayesinde kalp sağlığını koruma konusunda da iddialıdır.



Yazın gelmesi ile birlikte hızlı yağ yaktıran yöntemler şüphesiz ki hepimizin ilgisini çekiyor. İşte son zamanların gözde ürünlerinden birisi olan ceviz suyu hem doğal olması ile hem de içerisinde bulunan protein sayesinde yağ yakışını hızlandıran alternatifler arasında yerini aldı bile. Günde bir bardak içilen ceviz suyu hem yağ yakımını hızlandırıyor, hem de bağırsakların çalışmasına yardımcı olarak sindirim sistemini güçlendiriyor.



Ceviz suyunun cevizden farkı ise çok basit! Gece boyunca su içinde bekletilen ceviz, içerisindeki bulunan besin değerlerini, vitaminleri ve mineralleri suya aktarıyor. Ayrıca cevizin suyla beraber tüketilmesi de besin değerlerinin vücudumuzda daha çabuk etki etmesini sağlıyor.

