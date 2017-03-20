Yağlı Ciltleri Kontrol Altına Almak Mümkün!

Her zaman ciltleri ile savaş halinde olan yağlı cilde sahip olanlar, ne yaparlarsa yapsınlar ciltlerindeki problemleri bitiremediklerinden şikâyetçidirler.



Peki ya doğru ürünler kullanmıyor iseler? İşte cildinizin ihtiyacı olan doğru miktarda yağı cildinizde tutmanızı sağlayan, cilt sorunlarınız ile savaşmada size yardımcı olan en kolay üç ipucu:



Temizleyicilerin içeriği

Temizleyici olarak kullandığınız ürünlerin içerisinde bulunan Alfa hidroksi asit (glikolik ve laktik asitler) ve beta hidroksi asit (salisilik gibi) gibi bileşenler mucizevî etkiye sahip bileşenlerdir. Bu ürünler cildinizdeki ölü deri hücreleri arındırır, tıkanmış gözenekleri temizler ve cildinizi kötü bakterilerden kurtararak yeni sivilce oluşumuna da engel olur. İçerisinde bu bileşenleri barındıran ürünleri cilt temizleme rutinine eklemeniz, zamanla daha parlak ve güzel gözüken bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır.



Nemlendirici kullanın!

Yağlı cilde sahip olanların yaptıkları en büyük hatalardan birisi nemlendirici kullanmamalarıdır. Fakat bilmeniz gereken büyük bir cilt doğrusu vardır: doğru bir ürünle nemlendirilmiş cilt, cildin daha az yağ üretmesine ve daha az yağlı gözükmesine fayda sağlar. Unutmayın yağsız kalan cilt ekstra olarak yağ üretmek durumunda kalır ve bu durum cildinizde ekstra olarak yağlanmayı tetikler.



Haftada bir cilt temizliği şart

Günlük temizlik rutininizi oluşturdunuz diyelim. Ancak yağlı cilde sahip olanlar günlük temizleme rutini ile bu sorunlarından kurtulamazlar. Haftada bir kez düzenli olarak gözenekleri temizleyici yüz fırçalarından yardım alabilir, losyon ya da peeling ürünleri ile cildinizi ölü hücrelerden ve fazla kir ve yağdan arındırabilirsiniz.

