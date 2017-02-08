Yağlı Saçlara Doğal Öneriler

Saçlarınız daha gür, canlı ve parlak göründüğünde bu görüntü yüzünüze de vuracaktır. Peki, saçlarınız yağlı ise ve saçlarınızı sürekli olarak yıkamaktan yorulduysanız ne yapmalısınız? İşte yağlı saçların parlak, sağlıklı ve bakımlı görünmesi için yapılabilecek hem doğal hem de pratik tarifler…



Yağlı bir saç derisine sahip olanların en çok problem yaşadıkları durum saç derisinin yağlanma durumudur. Saçların hem kurumaması hem de çok yağlı olmaması kısaca neminin ve yağının dengede olması, istenilen ve sağlıklı bir saç için ideal olandır. Saçınızın doğal nem ve yağ dengesini geri kazanması için saçınızı her gün şampuanlamaktan kesinlikle vazgeçmelisiniz. Özellikle doğal içerikli olmayan şampuanların içerisinde var olan birçok zararlı kimyasallar, saç derinizin yağ ve nem dengesini bozabilir. Yağlı saç derisine sahip kişilerin de yaptığı en büyük hatalardan birisi, saçları yağlandığı için her gün yıkamalarıdır. Bu durumda saç çok kısa sürede, hatta yıkandığı gün içinde bile yağlanabilen bir saç derisine sahip hale gelir.



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Kekik-Biberiye Karışımı

Bir tutam biberiye ve 1 tatlı kaşığı kekiği alarak bir litre kaynar suyun içine atın ve ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakın. Karışım biraz soğuduktan sonra yeni yıkadığınız saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilir ve ardından soğuk su ile durulayabilirsiniz.



Isırgan-Kantaron

Bir tutam sarı kantaron yaprağı ile iki tutam ısırganı 1 litre kaynar suyun içine koyarak ağzı kapalı bir şekilde demlenmesini bekleyebilirsiniz. Karışım ılık bir hal aldıktan sonra temiz saç diplerine uygulayabilir ve 15-20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayabilirsiniz.



Elma Sirkesi

Elma sirkesinin pek çok soruna çözüm olduğu gibi yağlı saçlar için de şifa olduğunu söyleyebiliriz. Saçınızın yıkama işlemi bittikten sonra durulama suyunun içine bir miktar elma sirkesi ekleyebilir ve saçınızı elma sirkesi eklenmiş su ile durulayabilirsiniz.

