Yakın Markaj: 2017 İlkbahar-Yaz Sezonu Damga Vuran Trendler

Peki, 2017 yılı ilkbahar yaz modası hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? İşte ünlü markaların defilelerinden ve şovlarından gördüğümüz kadarı ile 2017 İlkbahar / Yaz modasına damga vuracak trendler…



Dar parçalara elveda: Köşeli Siluetler

Geçtiğimiz sezonlarda popüler olan dar ve vücut hatlarını ortaya çıkaran tasarımların aksine 2017 yılında düz kesimler ve gittikçe genişleyen omuzlar revaçta! Köşeli siluetler, küt burunlu ayakkabılar, kutu formlu çantalar sezonun en trend ve en çarpıcı parçaları arasında yer alıyor.



Geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon boyut olarak büyüyen aksesuarların ön plana çıktığını görüyoruz. 2017 yılı İlkbahar-Yaz sezonunda da büyük kolyeler, iri küpeler ve hacimli çantalar sokak modasını ele geçirecek, bizden söylemesi. Hatta güneşli havaların olmazsa olmaz stil parçası olan güneş gözlüklerinde de büyük camlar ve hacimli modellerin trend olduğunu söylemeliyiz.2017 İlkbahar-yaz sezonu canlı renklerin yılı olacak desek, yanılmış olmayız. Birbirinden canlı ve iddialı renkler ve desenler, güneşli günlerin habercisi olacak.2016 yılında kendisini gösteren sportif şıklık trendi, 2017 yılının ilkbahar-yaz sezonunda adeta patlama etkisi yaratacak. Birbirinden iddialı eşofman takımları, spor taytlar ve rahatlığından ödün vermeyenlerin ilk tercihi olan spor ayakkabılar, sokak modasını ele geçirecek.