Yakın Markaj: 2017'nin Takı Trendleri

İşte o trendlerden birisi: aksesuarlarda büyük ve dikkat çekici parçalar kullanmak. İlk olarak 2016 yılında görmeye başladığımız büyük kolyeler ve küpeler, 2017 sezonunda da ön plana çıkıyor.



Peki, abartılı kolyeler ve küpeler modasıyla 90’lara kesin bir dönüş yapacağımız bu sezonda, aksesuar alışverişlerimizde mutlaka almamız gereken parçalar nelerdir? İşte 2017 yılının ‘must have’ aksesuar listesi…



İkonik kolyeler

2016 yılında karşılaşmaya başladığımız abartılı kolyeler ve maksimalist küpeler, 2017 yılında etkisini daha da arttırıyor. Özellikle altın ve gümüş tonlarında tasarlanan metalik kolyeler; isterseniz basic tişörtle isterseniz de V yaka bir kazak ile rahatlıkla kombinlenebilir. Üstelik istediniz desen ve büyüklük seçmekte de özgürsünüz!



İpekyol

Mango

Marina Rinaldi

Bershka Bershka



Bershka

Aksesuar denildiğinde son sezonda aklımıza gelen ilk renkler genelde altın ve gümüş gibi tonlar oluyor. Fakat kıyafetlerinize ışıltı katmak için siyah renk aksesuarlar denemeye ne dersiniz? Evet kulağa biraz gotik çağlardan kalma gibi gelebilir, fakat bu tercih size hem klasik hem de vamp bir görünüm kazandırıyor.Tekli sallanan küpeleri 2016 yılında çok sevdik. Tek tarafa takılan küpeler, 2017yılında da çok moda! Özellikle İlkbahar/yaz 2017 defilelerinde bu tarzı podyumda da sıkça gördük.2017 sezonu, renk kullanmayı sevenler için oldukça iyi gelecek! Çünkü 2017 yılının podyumlarında gördüğümüz renkler, aksesuar tercihlerinde de yer bulacak. Özellikle doğal taş görünümlü mücevherler, çiçek motifli büyük kolyeler, renkli saç aksesuarları önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonunun olmazsa olmazları, bizden söylemesi.