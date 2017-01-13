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Yakın Markaj: Kırmızı Ruj

Yakın Markaj: Kırmızı Ruj

Ruj rengi, makyajı tamamlayan ve makyajınızı bir üst noktaya taşıyan önemli bir seçim.

Doğru bir makyaj için her ten rengi hatta her dudak renginde farklı duran ruj renkleri çok önemli. Ancak bazı rujlar vardır ki her ten renginde ve her dudak renginde iddialı ve şık duruşundan hiçbir şey kaybetmez.

İşte tüm ten renklerine yakışan ve güzellik ile iddianın “evrensel” rengi olarak kabul görmüş kırmızı rujlar…

Clinique Pop Matte Lip Colour + Primer in Peppermint Pop
Clinique markasının en iddialı rujlarından ve kırmızının en güzel tonlarından birisi olan Clinique Pop Matte Lip Colour + Primer in Peppermint Pop, günlük bir kombinde bile iddialı bir görüntünün en basit detayıdır.

L’Oréal Paris Colour Riche Collection in Julianne’s Red
Kırmızı denildiğinde ilk akla gelen rujlardan birisi olan L’Oréal Paris Colour Riche Collection in Julianne’s Red, çarpıcı ve iddialı duruşu ve net bitişi ile ruj severlerin en sevdiği rujlardan biri.

MAC Liptensity Lipstick in Vivid Bright Red
MAC markasının iddialı ve çarpıcı rujlarından birisi olan MAC Liptensity Lipstick in Vivid Bright Red, kırmızı renk severlerin en çok tercih ettiği rujlardan birisi...
 


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