Yakın Markaj: Tommy Hilfiger İlkbahar/Yaz 2017 Koleksiyonu

Markanın tescilli yüzü olan Gigi Hadid, bu defilede de adından oldukça söz ettirirken, 'Tommyland' konseptiyle Venice Beach'i festival alanına dönüştüren Tommy Hilfiger markası da güçlü, dinamik ve coşkulu bir koleksiyon ile moda severlerin karşısına çıktı.



Tommy Hilfiger, Venice Beach'e kurulan Tommyland ile görsel bir zenginliğe imza atarken, İlkbahar/Yaz 2017 defilesi için lunaparktan bir festival alanına çevrildi. Defilenin açılışını birkaç sezondur olduğu gibi yine ünlü top model Gigi Hadid yaparken, hatırlanacağı gibi marka ile birlikte Sonbahar/Kış 2016 podyumunda da tasarladığı kapsül koleksiyonunu moda severler ile buluşturmuştu.



Tommy Hilfiger, İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonunda Venice Beach enerjisini her tasarımına yansıttı. Ünlü marka, dinamik desenleri ve rahat kesimli parçaları ile yaz sezonun favori parçalarını şimdiden moda dünyasına sunmuş durumda.

