Yakın Markaj: Volan Kollar

Üst giyim parçalarına damgasını vuran volan kollar, bir süre daha popülerliğini devam ettirecek gibi görünüyor...

Volan kol kesimi aslında biraz eskiye dayanan bir tarihe sahip.



İngiliz Kraliyet kıyafetlerinde ve Rönesans döneminde karşılaştığımız bu kol detayı, günümüz moda dünyasında yeniden yorumlanarak hit parçalar arasındaki yerini aldı. Sade ve düz kesimlere farklı bir hava katan volan kol kesimi, hem sezon trendine uygun hem de farklı bir görüntü elde etmenize yardımcı olacaktır.Ayrıca eskiyi çağrıştıran havası ile modern tarzınıza romantik bir bakış açısı kazandırmaya da yardımcı olacak bu trendi siz de kendinize göre yorumlayabilir, kombinlerinize farklı bir hava katabilirsiniz.