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Yakın Takip: Hırka

Yakın Takip: Hırka

Hırkalar, geçiş mevsimi olarak isimlendirdiğimiz bahar aylarında ‘giy-çık’ rahatlığı sayesinde dolaplarımızın vazgeçilmez parçalarından birisi olurken; kış mevsiminin soğuk havasında üzerimize geçirdiğimiz ‘gard’ haline gelebiliyor.

Kış soğuklarının bastırdığı şu günlerde de üzerimize özensizce geçirip çıktığımız hırkalar, şimdi yüksek modanın en trend parçaları arasında yerini aldı.
 

hırka trendi 2017

Peki hırka trendini en cool ve en trend şekilde kullanmak için nasıl bir tarz izlemeliyiz?
 
hırka trendi 2017
 
bbtlb
@bbtlb
 
Moda dünyasında soğuk havaların bastırması ile birlikte hem soğuklardan korunmak hem de stil ve tarz görüntüden vazgeçmemek için kalın örgü hırkalar sokak modasının merceği altına girmiş durumda. Bazen basit bir t-shirt üzerine bazen de elbise ya da gömleklerin üzerine tercih ederek birçok farklı görüntü oluşturmamıza imkân veren hırkalar, son zamanlarda ünlü yıldızların da gözdesi olmuş durumda. Hatta moda dünyasının yakından takip ettiği bu ünlüler, önemli davetlerde bile üzerlerinde hırkalara yer verebiliyor.
 
hırka trendi 2017

Siz de soğuklarda özensizce ve fazla çabalamadan hem şık ve cool bir görüntüye imza atmak hem de soğuk havaların gazabından korunmak istiyorsanız, kombinlerinizde kısa ya da uzun hırkalara yer verebilirsiniz.
 
senaseveer

@senaseveer 

hırka trendi 2017

 

hırka trendi 2017

 

hırka trendi 2017

 

hırka trendi 2017

  

hırka trendi 2017


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