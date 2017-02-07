Yakın Takip: Hırka

Kış soğuklarının bastırdığı şu günlerde de üzerimize özensizce geçirip çıktığımız hırkalar, şimdi yüksek modanın en trend parçaları arasında yerini aldı.



@bbtlb



dünyasında soğuk havaların bastırması ile birlikte hem soğuklardan korunmak hem de stil ve tarz görüntüden vazgeçmemek için kalın örgü hırkalar sokak modasının merceği altına girmiş durumda. Bazen basit bir t-shirt üzerine bazen de elbise ya da gömleklerin üzerine tercih ederek birçok farklı görüntü oluşturmamıza imkân veren hırkalar, son zamanlarda ünlü yıldızların da gözdesi olmuş durumda. Hatta moda dünyasının yakından takip ettiği bu ünlüler, önemli davetlerde bile üzerlerinde hırkalara yer verebiliyor.Siz de soğuklarda özensizce ve fazla çabalamadan hemvebir görüntüye imza atmak hem de soğuk havaların gazabından korunmak istiyorsanız, kombinlerinizde kısa ya da uzun hırkalara yer verebilirsiniz.

@senaseveer