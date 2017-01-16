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Yakından Bakalım: 2016'nın En Çok Satan Parfümleri

Yakından Bakalım: 2016'nın En Çok Satan Parfümleri

Bir yılı daha acısı ve tatlısı ile geride bıraktık. Her sene olduğu gibi 2016 yılını da uğurlarken, yıla damgasını vuran trendler ve ‘en’ listeleri yapıldı bile.

İşte o listelerden birisi olan 2016 yılının en çok satan parfümlerine göz atmaya ne dersiniz? İşte geride bıraktığımız yılın en çok satan parfümleri…

Calvin Klein Euphoria
CK Euphoria, her sene olduğu gibi bu sene de en sevilen ve en çok satan parfümler listesinde ilk sıralardaki yerini kimseye kaptırmıyor. 2005 yılında piyasaya sürülen Calvin Klein Euphoria; üst notalarında nar, kaki ve hurma; orta notalarda kehribar, menekşe, lotus çiçeği ve siyah orkide; alt notalarda misk ve amber aromalarını birleştiren efsane haline gelmiş kokusu ile dikkat çekiyor.

calvin klein
Burberry Classic
İşte parfüm denildiğinde karşımıza çıkan bir klasik daha: Burberry Classic. Siz de parfümde meyve kokularının etkileyici, cazibeli ve tatlı kokusunu seviyorsanız, bu parfümü mutlaka denemelisiniz. Üst notalarında şeftali, kayısı, armut ve frenk üzümü; orta notalarda yasemin, sandal ağacı ve sedir bulunan Burberry Classic, 2016 yılında da en çok satan parfümler listesinde yer alıyor.
burberry
Vakko V De Vakko
Vakko imzası taşıyan ve nostaljik şişe tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu parfüm, kalıcı olması ve çiçeksi kokusu ile dikkat çekiyor.
 
vakko
Lancome La Vie Est Belle
Lancome markasının en sevilen parfümlerinden birisi olan La Vie Est Belle; iris çiçeği konsantresi, yasemin ve zambak özü, portakal çiçeği özü ve paçuli esansından oluşan ve en çok satan parfümler arasında yerini alıyor.
 
Joop Homme
Joop Homme, her sezon olduğu gibi bu sezonda da en çok satan parfümler listesinde üst sıralardaki yerini kimseye kaptırmıyor. Joop Homme;  içeriğinde tarçın, portakal çiçeği ve yasemini barındıran ve tatlı-odunsu notaları ile kullanıcılarını cezbediyor.
joop homme


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