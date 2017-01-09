Yakından Bakalım: Altın Küre Ödül Töreni’nin En Şıkları & Sınıfta Kalanları

Altın Küre Ödülleri sahiplerini bulurken, bu görkemli gecede kırmızı halıda birbirinden şık ünlü isimler de dikkat çekti. İşte Hollywood dünyasının ünlü isimlerinin Altın Küre Ödülleri’ndeki şıklık yarışı…



Bakalım bu yarışta kim başarılı oldu, kim sınıfta kaldı?



Lilly Collins

Altın Küre Ödül Töreni’nde güzelliği ve zarafeti ile akıllarda kalan ilk isim Lilly Collins oldu. Gül kurusu renginde belden kabaran elbisesi ile dikkat çeken ünlü aktris, elbisenin tasarımında yer alan tül ve dantel detaylar ile kırmızı halıda romantik rüzgârlar estirdi.



Ödül törenlerinin en şık isimlerinden birisi olan genç yıldız Emma Stone, Altın Küre Ödül Töreni’nde de bu çizgisinden vazgeçmedi. Genç yıldız, yaşına uygun olarak seçtiği uçuk pembe ve lila tonlarındaki elbisesi ile göz doldurdu. Elbisenin etek ucuna doğru azalan metalik yıldızları ve sade makyaj ve saç tercihi ile Emma Stone, gecenin en şık ve zarif isimleri listesinde yerini aldı.Özel hayatındaki mutlu aile tablosu ile gündeme gelen güzel yıldız Blake Lively, Altın Küre Ödül Töreni’nin parlayan isimlerden birisiydi. Güzel aktris, altın detayları dikkat çeken siyah renk Versace tasarımı kadife elbisesi ile kendisine yine hayran bıraktı.Her zaman sade ve şık tercihleri ile dikkat çeken Hollywood’un gözde isimlerinden Natalie Portman, Altın Küre Ödül Töreni için oynadığı Jackie filmindeki stilinden uzaklaşmamış. Sarı renk elbisesinin kesimi de rengi de çok yakışmış. Tamamlayıcı saçı makyajı ise kusursuz görünüyor.Reese Witherspoon, zayıf stili ile Altın Küre Ödül Töreni’nde sınıfta kalanlardan birisi oldu. Uçuk sarı tonlarda tercih ettiği straplez elbisesini kısa bir Tiffany&Co kolye ile tamamlayan ünlü isim, sade fakat iddiasız bir stil oluşturmuş.Güzelliği ile büyüleyen isimlerden birisi olan Jessica Biel, ödül töreninde tercih ettiği kabarık model elbisesi ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Üst kısmı kadife tasarlanan elbise, etek kısmındaki çiçek figürleri ve beldeki kemer detayı ile romantik bir havaya bürünüyor.Evan Rachel Wood, kırmızı halıda alışık olmadığımız bir tarzda karşımıza çıkıyor. Sıradanlıktan uzak bir şekilde abartılı ve klasikleşmiş elbiselerin yerine böyle bir takım tercih etmesi, bize güzel geldi. Siz ne dersiniz?