Yakından Bakalım: Brow Bar Sunglasses
Cemre düştü, güneş yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı.
Güneşin günümüzü aydınlatmaya başlaması ile birlikte güneş gözlükleri de stilimizi tamamlayan en güçlü ve iddialı aksesuarlarından birisi olarak kombinlerimizdeki yerini almaya başladı. Güneş gözlüklerinde hangi modellerin bu sene trend olduğu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte ünlüler dünyasının en çok tercih edilen ve sezonun en trend gözlük modellerinden birisi olan ‘Brow-bar’ güneş gözlüğü modeli.
Brow-bar güneş gözlüğü modeli aslında yeni bir trend değil. Geçmişin günümüze uyarlanan trendlerinden birisi olan Brow-bar güneş gözlüğü modeli kısaca anlatacak olursak; kaş hizasını kapatan ya da orada bir parçası olan modellere verilen genel bir model ismi.
Moda dünyasına yön veren bloggerların ve ünlü isimlerin oldukça sık kullanılmaya başladığı bu model, şimdiden sezonun en trend parçalarından birisi olacağını kanıtlamış durumda. Bu model her ne kadar her yüz tipine yakışan bir model olmasa da bazı yüz tipleri için ise adeta biçilmiş kaftan!
Güneşin günümüzü aydınlatmaya başlaması ile birlikte güneş gözlükleri de stilimizi tamamlayan en güçlü ve iddialı aksesuarlarından birisi olarak kombinlerimizdeki yerini almaya başladı. Güneş gözlüklerinde hangi modellerin bu sene trend olduğu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte ünlüler dünyasının en çok tercih edilen ve sezonun en trend gözlük modellerinden birisi olan ‘Brow-bar’ güneş gözlüğü modeli.
Brow-bar güneş gözlüğü modeli aslında yeni bir trend değil. Geçmişin günümüze uyarlanan trendlerinden birisi olan Brow-bar güneş gözlüğü modeli kısaca anlatacak olursak; kaş hizasını kapatan ya da orada bir parçası olan modellere verilen genel bir model ismi.
Moda dünyasına yön veren bloggerların ve ünlü isimlerin oldukça sık kullanılmaya başladığı bu model, şimdiden sezonun en trend parçalarından birisi olacağını kanıtlamış durumda. Bu model her ne kadar her yüz tipine yakışan bir model olmasa da bazı yüz tipleri için ise adeta biçilmiş kaftan!
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