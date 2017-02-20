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Yakından Bakalım: Brow Bar Sunglasses

Yakından Bakalım: Brow Bar Sunglasses

Cemre düştü, güneş yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı.

Güneşin günümüzü aydınlatmaya başlaması ile birlikte güneş gözlükleri de stilimizi tamamlayan en güçlü ve iddialı aksesuarlarından birisi olarak kombinlerimizdeki yerini almaya başladı. Güneş gözlüklerinde hangi modellerin bu sene trend olduğu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte ünlüler dünyasının en çok tercih edilen ve sezonun en trend gözlük modellerinden birisi olan ‘Brow-bar’ güneş gözlüğü modeli.
 

muhafazakar moda gözlük
 
muhafazakar moda gözlük

Brow-bar güneş gözlüğü modeli aslında yeni bir trend değil. Geçmişin günümüze uyarlanan trendlerinden birisi olan Brow-bar güneş gözlüğü modeli kısaca anlatacak olursak; kaş hizasını kapatan ya da orada bir parçası olan modellere verilen genel bir model ismi.
 
muhafazakar moda gözlük


Moda dünyasına yön veren bloggerların ve ünlü isimlerin oldukça sık kullanılmaya başladığı bu model, şimdiden sezonun en trend parçalarından birisi olacağını kanıtlamış durumda. Bu model her ne kadar her yüz tipine yakışan bir model olmasa da bazı yüz tipleri için ise adeta biçilmiş kaftan!
 
muhafazakar moda gözlük
 
muhafazakar moda gözlük
 
muhafazakar moda gözlük


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