Yakından Bakalım: Met Gala’dan Güzellik Tüyoları

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve birçok ünlü ismin akın ettiği Met Gala, her sene olduğu gibi bu sene de moda dünyasının gündemine oturmuş durumda. Bu sene düzenlenen Met Gala’nın teması Commes des Garçons olduğu için hem saç hem de makyaj stillerinde sıra dışı tercihlere de rastladık. İşte ünlü isimlerden Met Gala gecesinden dikkat çeken güzellik görünümleri…



Lily Collins

Genç oyuncu hem stili hem de makyajı ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Gecenin teması olan Commes des Garçons tasarımcısı Rei Kawakubo’dan esinlenen küt saçlarıyla dikkat çeken genç isim, koyu bordo ruju ve tek tek ayrılmış kirpikleriyle hem çok cesur hem de oldukça tarz!



Genç şarkıcı Selena Gomez, kestirdiği saçları ile katıldığı ilk büyük ödül töreni olan Met Gala’da doğal güzelliği ile dikkat çekti. Doğal saçlarını neon pembe göz makyajıyla daha da dikkat çekici hale getiren genç sarkıcı, gözlerini ön plana çıkardığı için dudak ve ten makyajında sadeliği tercih ederek doğru bir seçim yapmış.Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Candice Swanepoel, gecenin en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Ünlü ismin tepeden sımsıkı topladığı saçlarına dramatik bir eyeliner eşlik etmiş ve ünlü modelin gözleri ön plana çıkmış.Bu yılki Met Gala’da en çok merak edilen isimlerden birisi olan Rihanna, hem tarzı hem de makyajıyla dikkat çekmeyi başardı. Ünlü şarkıcı elmacık kemiklerinden göz kapaklarına kadar kullandığı pembe renk allık ile makyajında pembeyi ön plana çıkarmış. Ünlü ismin ruj tercihini de tabii ki fuşya pembeden yana olmuş ve makyajı pembenin gölgesinde şekillenmiş.