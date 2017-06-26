Yakından Bakalım: Paris Haute Couture Haftası

Dünyaca ünlü marka ve tasarımcıların merakla beklenen 2017 İlkbahar koleksiyonları podyumda moda severlerin beğenisine sunulurken, yeni sezonun trendleri de sokak modasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin takip ettiği Paris Haute Couture haftasında öne çıkan markaları ve trendleri sizin için listeledik. İşte Paris Haute Couture haftasına hızlı bir bakış…



Armani Prive

Moda dünyasının kült markalarından birisi olan Armani’nin yeni couture koleksiyonu, klasik Armani çizgisinin dışına çıkmayarak çizgisini korumaya devam ediyor. Fakat Armani’nin yeni koleksiyonunda kullandığı renkler, 2017 İlkbahar sezonuna dair trend ipuçlarını da bize sunuyor.

Armani’nin yeni couture koleksiyonunda en dikkat çeken parçalar yüksek bel krep pantolonlar ve kısa ceketler. Bu parçalar ile Armani kadını yine hem ciddi hem de bir o kadar seksi bir tavırda. Renklerde ise klasik Armani çizgisinin dışında, turuncunun ve sarının siyahla birlikte kullanılmasına da şahit olduk.



Batı’nın modern çizgisini Doğu’nun mistik ve gizemli havası ile birleştirip masal prenseslerini podyuma taşıyan ünlü tasarımcı Elie Saab, Paris Haute Couture haftasına damgasını vuran tasarımcılardan birisi oldu. Ünlü modacı artık imzası haline gelen transparan tül kumaşlar üzerinde yarattığı harika dokunuşlar ile defilesini izleyen herkesi etkiledi.Ünlü tasarımcının 2017 İlkbahar couture koleksiyonunda nude tonların hâkimiyeti dikkat çekerken, yeni sezonda siyahın en iyi alternatifi olan lacivert ve tonlarının yükselişi de gözlerden kaçmadı.İşte moda dünyasının bir kült markası daha: Valentino. Paris Haute Couture haftasına damga vuran defilelerden birisine imza atan Valentino markası; yeni sezonda daha masum, daha sade ve daha yalın bir Valentino kadını çiziyor.Bu koleksiyonda yer alan uzun düz kesim inen parçalar ve sandalet ayakkabılar ile kendinizi adeta Antik Yunan döneminde hissedebiliyorsunuz. İşlemesiz parçalar ile sadeliğe vurgu yapan bu koleksiyon, kumaşların oyunları ile hareketlenen çizgisini bozmuyor.