Yakından İnceledik: Cilt Temizleme Yağları
Cildimizi temizlemek, sağlıklı görünen ve pürüzsüz bir cildin en temel adımlarından birisidir. Ancak cildimizi temizlerken aynı zamanda kurutan ürünlerden çoğumuzun şikâyetçi olduğu da bir gerçektir. Son zamanlarda makyaj dünyasında ön plana çıkan temizleme yağları, cildinizi temizlerken aynı zamanda nemlendirmesini sağlaması açısından bulunmaz bir nimettir. İşte en çok tercih edilen ve en sevilen cilt temizleme yağları…
Clarins
Clarins markasının cilt temizleme yağı gücünü saf bitkilerden ve çiçek özlerinden alıyor. Bu yağ; cildi saflaştırıyor ve dengeliyor. Düzenli kullanımda cildinizde gözle görülür bir ışıltı sağlıyor. Ürünü gece tek başına kullanabileceğiniz gibi; cilt temizliğinizi yapıp tonik uyguladıktan sonra da uygulayabilirsiniz.
Kiehl's
Makyaj dünyasının en sevilen markalarından birisi olan Kiehl's markasının en çok tercih edilen ürünlerinden birisi olan cilt temizleme yağı ile cildinize dengeli bir nem yüklemesi yapabilirsiniz.
L'Oréal
Diğer markalara oranla fiyat olarak daha uygun ürünler sunan L'Oréal markası, cilt temizleme yağı konusunda oldukça iddialı. Loreal markasının en çok tercih edilen ürünlerinden birisi olan cilt temizleme yağı fiyat/performans açısından oldukça yüksek bir not almış durumda.
M.A.C
Makyaj ve cilt bakımı denildiğinde her üründe imzasını ortaya koyan MAC, cilt temizleme yağı grubunda da en iyiler arasında yer almayı başarmış durumda.
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