Yanlış Beslenme Kısırlık Nedeni

Başta kanser olmak üzere birçok ciddi hastalığın en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilen sigara, kısırlığı da etkiliyor. Sigara kullanımı, erkekte sperm üretiminde azalma; kadınlarda ise yumurtalıklarda ciddi hasarlar meydana getiriyor. Ayrıca sigara, tüp bebek uygulamalarındaki başarıyı da olumsuz etkiliyor.



Günde 4 fincan kahve içimi, ortalama 500 mg kafein alımına neden oluyor. Bunun üzerinde tüketilen kafein, özellikle kadınlarda östrojen düzeyinde azalmaya ve giderek yumurtlamamaya sebebiyet veriyor. Bunun için kahve ve gazlı içecek tüketimini kontrol altında tutmakta fayda var.



Başta stres, gerginlik, depresyon gibi psikolojik nedenlerin yanı sıra; birçok fiziksel neden de kısırlığı ciddi anlamda etkiliyor. Tüm sebeplerinin yanında, modern yaşamın beraberinde getirdiği bir diğer sorun var ki, zaman geçtikçe daha da büyüyor. Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, gıdaların genetikleriyle oynanması ve daha bir sürü sebep, kısırlığa neden oluyor. Pratik olsun diye kullanılan hazır gıdalar, mevsimi olmadığı halde tüketilen ve hormonlu besinler, sigara kullanımı, fazlaca kafein ve gazlı içecek tüketimi kısırlığa sebep olan başlıca nedenler. Ayrıca beslenme alışkanlıklarının getirdiği en önemli sorunlardan biri de obezite. Obezite, yumurtlamayı baskılamaya neden olarak doğurganlığı etkiliyor. Çünkü kilo ne kadar fazla olursa, yumurtlama da o kadar az oluyor.



Tüm dünyanın sebeplerine ve tedavisine yoğun mesai harcadığı kısırlık hakkında birçok araştırma da hali hazırda yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre kısırlık sorunu sebebiyle doktora başvuran her 5 kadından 1’inin sağlıklı beslenmediği belirtiliyor. Bu durum da doğru beslenmenin, kısırlığa sebep olan diğer faktörler kadar önemsenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Üreme problemi yaşayan kişilerin; aşırı yağlı, baharatlı yemeklerden, demli çay, kahve, şeker, yağlı et ve kızartmalardan uzak durmaları ön görülüyor.



Cep Telefonları Büyük Etken

Modern hayat ve gelişen teknoloji ile birlikte, girdiğimiz her ortamda artık onlarca elektronik aletle karşı karşıyayız. Kısırlığa etki eden sebeplerden birisi olarak görülen radyasyon, en yakınımızda tututtuğumuz cep telefonlarından, bilgisayarlarımızdan bile alınabiliyor. Elektromanyetik kaynakların yumurtlamayı ve yumurtanın kalitesini bozabileceğini belirten uzmanlar; mümkün olduğu kadar bu tür kaynaklardan uzak kalınması gerektiğini söylüyor. Mesela laptop bilgisayarınızı, diz üstünde kullanmak yerine masa vb. desteklerle kullanmayı deneyebilirsiniz…