Yarıyıl Tatilinde Çocuğunuz İçin 7 Etkinlik Önerisi

Yarıyıl tatilinin başlamasına sayılı günler kala çocukları heyecan, ebeveynleri ise telaş sardı. Çocuklarının yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de verimli bir şekilde geçirmesini isteyen aileler planlar yapmaya başladı. Ancak var olan çok seçenek arasından güvenilir ve eğitici olanı bulmak zor. ERA Okulları Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin, bu konuda ailelerin yardımına koşuyor. Çetin, çocukların yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirebilmesi için 7 etkinlik öneriyor.



Yarıyıl tatili yaklaşırken bir yandan da ailecek zaman geçirmenin heyecanı da yaklaşıyor. Ebeveyn ve çocukların birlikte, keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri için karşılıklı etkileşim ve ortak bir aktiviteyi paylaşmasının önemini vurgulayan ERA Okulları Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin çocukların dünyasına dahil olmanın aile içi iletişimi kuvvetlendireceğini belirterek yarıyıl tatilinde yer alan 7 aktivite önerdi.



Akbank Sanat’ta atölye çalışmalarına katılın!

Akbank Sanat’ta yarıyıl tatiline özel pek çok etkinlik var. 6-14 yaş arası çocuklar için hazırlanan “Sihirli Sanat Kolyemi Kendim Yaptım”da çocuklar, ünlü tabloların detaylarını kendi yorumlarıyla resmediyor ve bunlar birer kolyeye dönüştürülüyor. “Selfie Çiziyorum” atölyesindeyse ayna karşısında farklı ruh hallerinin yüzlerine nasıl yansıdığını deneyimleyerek kağıda aktarıyorlar.

Atölye ücretleri 10 TL.

Tel: 0212 245 12 28



Karanlıkta Diyalog sergisi ile empati duygusunu geliştirin!

Dünyada 135 kentte 8 milyondan fazla kişinin deneyimlediği "Karanlıkta Diyalog Sergisi", çocuğunuzun engelli kişilere karşı empati duygusunu geliştirmesini sağlayacak. Turkcell Diyalog Müzesi’nde ücretsiz görülebilecek sergide görme engelli rehberler ziyaretçilerin karanlık bir ortamda sadece dokunarak, koklayarak ve duyarak farklı biçimde çevresini deneyimlemesini sağlıyor.

Tel: 0212 272 66 44



İstanbul Modern atölyelerinde sanatı görmeyi öğretin!

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde 7-10 yaş arası çocuklar için düzenlenen “Bak-Gör Atölyesi” keyifli ve sanatsal bir etkinlik. Program, beş duyumuzdan görme duyusuna odaklanıyor. Görmenin nasıl gerçekleştiğine, onu nelerin etkilediğine, durduğumuz baktığımız yere ve kullandığımız araçlara göre değişen görme tecrübesinin nasıl olacağına ilişkin deneyimler kazandırıyor. Çocuklar görmek ve bakmak arasındaki ince çizgiyi sanat çalışmaları aracılığıyla keşfediyor.

Atölye ücreti 30 TL.

Tel: 0212 334 73 00



Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’nda okumayı sevdirin!

Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı, çocuğunuzla birlikte gidip oyun oynayıp, kitap okuyabileceğiniz ilginç bir yer. Çocukların benzer yaş gruplarından birçok çocukla sosyalleşip bağ kurabileceği, yaratıcı kitap okumaları, sanat aktiviteleri ve deneylerle hayal gücünün gelişebileceği ev konforunda bir mekan.

Tel: 0212 230 56 14



İstanbul Oyuncak Müzesi’nde tahta oyuncaklar boyasın!

Hem çocukların hem de büyüklerin çok sevdiği İstanbul Oyuncak Müzesi’nde gerçekleştirilen “Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi”nde iki boyutlu hayvan figürlerinden üç boyutlu oyuncaklara kadar birçok farklı şekilden oluşan tahta oyuncaklar boyanıyor. Çocuklar kendi oyuncaklarını yaparken hem yaratıcılıklarını geliştiriyor hem de çok eğleniyorlar.

Atölye ücreti 10-45 TL.

Tel: 0216 359 45 50



Maker araçları ile projeler ürettirin!

Çocuklara yeni nesil üretim araçlarını ve üretme kültürünü öğreten Maker Çocuk’ta yarıyıl tatilinde pek çok etkinlik var. 11-14 yaş grubu çocuklar için hazırlanan programda iki farklı kategoride çocuklar maker hareketinin temel araçlarını öğrenecek. Sabah 11:00-13:00 saatleri arasında “Kodlama” kategorisinde ComputerCraft ile Minecraft oyunu içinde bilgisayarlar, kaplumbağalar kurmayı ve Luaprogramlama dili kullanarak onlar için programlar oluşturmayı öğrenecekler. Öğlen 14:00-16:00 saatleri arasında ise “Arduino Proje” kategorisinde Arduino ile ışığı takip eden bir güneş paneli yapacaklar.

Tüm gün ücreti 649 TL.

Tel: 0552 205 81 25



Sinemaya gitmeyi unutmayın!

Hangi çocuk sinemayı ve tabii ki çizgi filmi sevmez ki... Yarıyıl tatili ise bunun için biçilmiş kaftan. Bu sene yarıyıl tatili döneminde çocukların ilgisini çekecek pek çok film de vizyona giriyor. Küçük yaş çocuklar için ünlü animasyon kahraman Pepee’nin “Pepee:Birlik Zamanı” filmi ilgi çekici olacaktır. Maceracı çocuklar içinse yine bir animasyon film olan “Moana” vizyonda olacak. Bir köpeğin başrolde olduğu “Can Dostum” ise, çocukların hayvan dostlarımızla olan ilişkisini pekiştirmek için keyifli olacaktır.





