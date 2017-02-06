Yaşlılıkta Her İlaçla Bir Bardak Su İç!

Ancak susama hissinin azalması ve unutkanlık gibi nedenlerle su tüketimi çoğu zaman olması gereken miktarın altında kalıyor. Su kaybının yaşamsal faaliyetler için tehlike arz ettiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, 65 yaş ve üzeri kişilerde su tüketimini artıracak önerilerde bulundu.



Oksijenden sonra en önemli yaşamsal öge olan su ihtiyacı; kişiye, yaşa, fiziksel aktiviteye, fizyolojik duruma ve sosyal yaşantıya göre değişiklik gösteriyor. Vücut fonksiyonlarındaki değişiklikler, metabolizma hızının ve vücuttaki su oranının düşmesi nedeniyle yaşlılıkta günde iki litre su içilmesi gerektiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, çoğu kişinin bu miktarın altında kaldığını belirtti.



TÜİK’in 2015 yılı verilerine göre ülkemizde 6 buçuk milyona yakın 65 yaş ve üzeri kişi yaşadığını hatırlatan Diyetisyen Canan Aksoy, yaşlılık dönemini daha rahat geçirmek ve yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için yeterli miktarda su içilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Demans ve alzheimer hastalarına dikkat!

Yaşlılık döneminde metabolizma hızının düşmesiyle beraber su tüketiminin azaldığını ifade eden Aksoy, bu durumun fazla kilo, diyabet, kalp-damar hastalıkları, tansiyon, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı. Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü, "Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücuttaki su oranı da düşer ve su kaybı artar. Normalde su kaybı arttığı zaman susama duygusu sayesinde kaybedilen su yerine konabilir. Ancak yaşlılık döneminde susama hissi azalır. Demans ve alzheimer hastaları ise su içmeyi unutabilir. Bu durumlarda su tüketimine daha çok dikkat etmek gerekir.”



Su tüketiminin azalmasının yaşamsal fonksiyonlar için tehlike arz ettiğini söyleyen Diyetisyen Canan Aksoy, “Vücut suyunun yüzde 10’u yitirildiğinde yaşam tehlikeye girer, yüzde 20 oranında azalma ise ölümle sonuçlanır. Bu nedenle yaşlıların, özellikle hastalıkları nedeniyle unutkanlık yaşayanların su tüketimi mutlaka gözlenmelidir” dedi.



“İlacı yutacak kadar değil, bir bardak su için”

Günlük su ihtiyacının alınan kaloriye göre belirlendiğini söyleyen Canan Aksoy, bu durumu bir örnekle açıkladı, “1500 kalori alıyorsanız günde 1,5 - 2 litre su içmeniz gerekir. Yeterli su alıp almadığınızı, idrara çıkma sayınızı ve idrarın rengini kontrol ederek de takip edebilirsiniz. Yetişkin bir birey günde 6 - 7 kere idrara çıkıyorsa ve idrar rengi açık sarı veya soluk sarı renkteyse yeterli su tüketimi vardır.”



65 yaş ve üzeri kişilerde ortalama iki litre suyun ideal olduğunu söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, “Bu yaşlardan itibaren düzenli ilaç kullanımında artış görülüyor. Sadece ilacı yutacak kadar değil, her tablette bir bardak su tüketildiği takdirde, günlük su ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanacaktır” diye konuştu. Canan Aksoy ayrıca, su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde karşılanması için birtakım tavsiyelerde bulundu:



Sabah uyandığınızda ve gece yatarken su içmeyi alışkanlık haline getirin.

Su, yaşam içeceğidir. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmez. Hatta idrarda artış yaparak, vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine yol açar.

Suyun tadını sevmiyorsanız içine bir dilim limon, taze nane, salatalık veya çubuk tarçın atarak lezzetlendirebilirsiniz.

Su içmeyi unutuyorsanız hatırlatıcı notlar yazabilirsiniz.

Sıvı tüketimini artırmak için ıhlamur, nane, kekik gibi bitki çayları içebilirsiniz

Günde yaklaşık 8-10 bardak su tüketmeyi unutmayın!

İlaç kullanıyorsanız, ilaç ile birlikte 1 bardak su içebilirsiniz.

İçtiğimiz sularda bile bulunabilen ağır metallerden kurtulmanın en kolay yolu arıtılmış su tüketmektir. Sağlıklı suyun arıtılmış ve iyi koşullarda saklanmış olması gerekir. En iyi saklama koşulu da, cam şişedir.