Yaz Aylarında Cildinize İlaç Gibi Gelecek: Bal Maskeleri

Yaz aylarında cildinizi hem dinlendirecek hem de besleyecek bal maskeleri…



Limon ve bal maskesi

Limonun cilt sağlığında ve bakımında kullanıldığı artık hepimizin bildiği bir bilgi. Peki doğal mucize olan iki ürünü birleştirmeye ne dersiniz? Limon ve bal maskesi için malzemeler sadece 2 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limon suyudur. Pratik bir şekilde hazırlayacağınız bal ve limon maskesi sayesinde cildiniz hem dinlenecek ve siyah noktalardan arınacak hem de parlak bir görüntü kazanacak.



Kahve ve bal maskesi

Balın mucizevi etkilerini kahve ile birleştiren kahve-bal maskesinin malzemeleri 2 çay kaşığı kahve ve 2 çay kaşığı baldır. İkisini bir araya karıştırarak cildinize uyguladığınızda kahvenin içerisinde bulunan kafein cildinizi dinlendirecek ve daha sıkı gözükmesini sağlayacaktır.



Muz ve bal maskesi

Cilt bakımında etkisi tartışılmaz meyvelerden birisi olan muz, balın mucizevi etkileri ile bir araya geliyor. Muz-bal maskesi için malzemeler; 2 çay kaşığı bal,1 yemek kaşığı yoğurt ve1 adet muz. Öncelikle bal ve yoğurdu bir kapta karıştırın ve ardından karışıma muzu ezerek ekleyin. Bu maskede yer alan yoğurt ve muz sayesinde cildiniz hem dinlenecek hem de bal sayesinde cildinize sağlıklı bir parlaklık gelecek.

