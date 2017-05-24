Yaz Aylarının Vazgeçilmez Meyvesi; Çilek

Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunmaktadır. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin faydası saymakla bitmiyor. Çilek antioksidan özelliği olan; çok güçlü bir meyvedir. Bu özelliği taşıyan her meyve gibi böbrek dostudur. İdrar söktürücü ve mesane yolları tıkanıklıkları gibi böbrek sorunlarında çok faydalı bir destekçidir. Ancak böbrek hastaları, çileği yemeden önce çok iyi şekilde yıkamalıdır. Kumda yetiştiği için, böbrekte kum oluşmasına neden olur. İçerdiği potasyum ve fosfor nedeni ile kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için sıkıntı yarabilir. Bu sebeple böbrek hastalarının doktora danışarak tüketmelerinde fayda vardır. Romatizma ve karaciğer hastalıklarına da iyi gelen çileğin, içinde diğer meyvelerde bulunmayan salisilik asit vardır. Bu; romatizma ilacının esas maddesidir. Çilek; kanı temizler, diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Cildi nemlendirir, tazelik ve güzellik verir. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Tansiyonu ve ateşi düşürür. Zihnin çalışmasında olumlu etkisi vardır. Alzheimer’a yakalanma riskini azaltır.



Çilek hem sanayiye elverişlidir; hem de taze olarak tüketilebilir. Ancak tüketimi abartmamak önemlidir. Vücutta alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.



Çilek satın alırken; canlı, kırmızı renkli ve lekesiz olanlarından seçin. Satın aldıktan hemen sonra tüketin. Buzdolabında 1-2 gün saklayacaksanız eğer, saplarını koparmadan ve yıkamadan geniş bir kase içinde muhafaza edin. Çilekleri yıkarken saplarını ayıklayın. Bütün bunların dışında çileğin pastası, reçeli, marmelatı, kompostosu, dondurması, şırası ve çayı da yapılabilir.



PÜF NOKTASI

100 gr. çilekte; 59 mg. C vitamini, 1 mg. Sodyum, 174 mg. Potasyum, 21 mg. Kalsiyum vardır. Fakat çileğin hazmedilmesi biraz zordur. Mide rahatsızlığı ya da midesi tembel olan kişiler, çilek suyu içmeyi tercih edebilirler.

100 gr çilekte 37 kalori bulunur.

Çilek yapraklarını çok iyi kuruttuktan sonra çay yaparak değerlendirebilirsiniz.

Çileğin hormonlu olup olmadığını nasıl anlarız? Hormonsuz çilek üçgen şeklindedir. Hormon uygulanan çileklerde; o çileğin kendine has üçgen görüntüsünün yerini, dikdörtgen bir şekil alır. Ayrıca hormonsuz olan çilekleri hoş kokularından da tanıyabilirsiniz.