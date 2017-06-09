Yaz Geldi: Güneş Gözlüğünde Son Trendler
Yaz mevsimi geldi çattı! Hem sokakta hem de plajlarda güneşin parlayan ışınlarından bizi koruyan güneş gözlükleri de bir bir saklandığı yerlerden çıktı.
Bu sezon renkli camların trend olduğunu artık biliyoruz. Peki, renkli cam tercih etmek istemeyenler için sezonun en popüler güneş gözlüğü modelleri hangileridir? İşte 2017 yazının en popüler güneş gözlüğü modelleri…
Cat Eye Çerçeveli Modeller
Modası geçmiyor, geçmeyecek de! 1950’lere damgasını vurmuş olan ‘cat eye’ yani kedigözü şeklinde olan bu modeller 2017 yaz sezonunda yine popüler. Özellikle ünlü top modeller Kendall Jenner, Bella Hadid gibi isimlerin de bu ara sıkça kullandığı cat eye çerçeveli gözlükler, bu sezon daha dar ve daha sivri tasarımlar ile de dikkat çekiyor.
Maksi Boy Kare Çerçeveler
Eğer yüzünüzde büyük gözlük kullanmayı seviyorsanız size müjdemiz var! Bu sezon maksi boy çerçeveler oldukça revaçta! Hem daha feminen hem de daha gizemli duran kare ya da dikdörtgen model maksi çerçeveler, bu sezonun iddialı güneş gözlükleri arasında yer alıyor.
Bu sezon renkli camların trend olduğunu artık biliyoruz. Peki, renkli cam tercih etmek istemeyenler için sezonun en popüler güneş gözlüğü modelleri hangileridir? İşte 2017 yazının en popüler güneş gözlüğü modelleri…
Yuvarlak (Round) Modeller
Neredeyse her markanın yeni sezon koleksiyonunda yer verdiği yuvarlak çerçeveli gözlükler, bu yaz sezonunun en iddialı güneş gözlüğü modellerindendir. Özellikle Armani markasının bu sezon birçok farklı formunu tasarladığı yuvarlak çerçeveli gözlükleri Celine, Miu Miu gibi ünlü markaların koleksiyonlarında da görmekteyiz. Bu gözlükler genellikle daha sade bir görüntü oluşturduğundan günlük hayatta kullanıma oldukça uygundur.
Cat Eye Çerçeveli Modeller
Modası geçmiyor, geçmeyecek de! 1950’lere damgasını vurmuş olan ‘cat eye’ yani kedigözü şeklinde olan bu modeller 2017 yaz sezonunda yine popüler. Özellikle ünlü top modeller Kendall Jenner, Bella Hadid gibi isimlerin de bu ara sıkça kullandığı cat eye çerçeveli gözlükler, bu sezon daha dar ve daha sivri tasarımlar ile de dikkat çekiyor.
Maksi Boy Kare Çerçeveler
Eğer yüzünüzde büyük gözlük kullanmayı seviyorsanız size müjdemiz var! Bu sezon maksi boy çerçeveler oldukça revaçta! Hem daha feminen hem de daha gizemli duran kare ya da dikdörtgen model maksi çerçeveler, bu sezonun iddialı güneş gözlükleri arasında yer alıyor.
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